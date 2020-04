CEV atceļ Eiropas Sudraba līgas sacensības, lemj par citiem volejbola pasākumiem

Eiropas Volejbola konfederācija (CEV) paziņoja par “Maršala plānu” Eiropas volejbola atbalstam, kā arī viesa lielāku skaidrību par pārtraukto volejbola notikumu likteni un sacensībām nākotnē. Latvijas volejbolam būtiskākais ir šā gada Eiropas Sudraba līgas turnīru atcelšana, informē Latvijas Volejbola federācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Blumberga.

Šonedēļ CEV palīdzības plāna Eiropas volejbolam ietvaros, ko nosauca par “Maršala plānu” analoģiski ASV palīdzībai Eiropai pēc Otrā pasaules kara, izsludināja 11,5 miljonu eiro vērtu palīdzību koronavīrusa pandēmijas skartajiem Eiropā.

Tāpat CEV viesa lielāku skaidrību par pārtrauktajiem turnīriem un nākotnes sacensību likteni, ievērojot starptautisko veselības organizāciju un valstu lēmumus un politiku koronavīrusa pandēmijas apstākļos.

CEV administrācijas padome volejbolā ir atcēlusi Eiropas Zelta un Sudraba līgu sacensības, kas bija paredzētas maija beigās un jūnijā. Vīriešu izlasei Sudraba līgā grupā bija jātiekas ar Grieķiju un Luksemburgu, bet sieviešu valstsvienības pretinieces grupā bija Grieķija un Portugāle.

Līdz ar to Latvijas vīriešu un sieviešu izlasēm nākamās oficiālās sacensības būs 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīri. Šobrīd CEV par no 15. augusta līdz 6. septembrim paredzēto turnīru pārcelšanas uz vēlāku laiku beigu datumu noteikusi 1. jūliju. Šādā gadījumā tiek izskatīta iespēja kvalifikācijas sacensības rīkot no 2021. gada 1. līdz 17. janvārim. Finālturnīri plānoti 2021. gada augustā un septembrī.

Šogad jānotiek arī Eiropas čempionātiem četrās vecuma grupās – U-17 un U-19 grupā sievietēm un U-18 un U-20 grupā vīriešiem. CEV administrācijas padome lēmusi, ka U-19 un U-20 grupās nenotiks trešā atlases kārta, finālistus noskaidrojot otrās kārtas sacensībās. Ceļazīmi uz finālturnīru sievietēm iegūs 7 grupu uzvarētājas un 3 otro vietu ieguvējas, bet vīriešiem – 7 grupu uzvarētāji un 4 otro vietu ieguvēji. Šī pasākumu sadaļa skar arī Eiropas U-20 meistarsacīkšu otrās atlases kārtas sacensības Talsos, kas Latvijai, Polijai, Slovākijai un Izraēlai bija paredzētas no 23. līdz 25. aprīlim.

Visās četrās vecuma grupās 2. kārtas kvalifikācijas sacensības tiek pārceltas uz augusta sākumu. Pēdējais kvalifikācijas turnīru atcelšanas termiņš ir 15. jūnijs, bet sacensību atcelšanas gadījumā vietas finālturnīrā tiks dalītas ar attiecīgā Eiropas ranga palīdzību.

Finālsacensības tiek pārceltas uz augusta beigām un septembra sākumu. Šo turnīru atcelšanas pēdējais datums ir 15. jūlijs. Šādā gadījumā Eiropas kontinenta pārstāvjus 2021. gada attiecīgajos pasaules čempionātos noteiks ar attiecīgā vecuma Eiropas ranga palīdzību.

Pludmales volejbolā CEV Pasaules tūres pasākumu, kas plānoti 2020. gada vasarā, organizatoriem ir noteikusi par turnīra atcelšanu paziņot ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sacensību rīkošanas. Pasaules tūres triju zvaigžņu posmam Jūrmalā vajadzēja notikt no 6. līdz 10. maijam, taču tas koronavīrusa dēļ atlikts uz nenoteiktu laiku.

Eiropas čempionātu pludmales volejbolā nolemts organizēt vasaras beigās Nīderlandē, ja apstākļi to atļaus.

Tāpat CEV vēlreiz organizēs konkursu Kontinentālā kausa (KK) izcīņas otrās kārtas turnīru rīkošanai nākamā gada aprīlī – maijā, kā arī fināla posma rīkošanai no 2021. gada 21. līdz 27. jūnijam. Priekšroka būs šogad paredzētajiem sacensību organizatoriem. KK uzvarētāji kvalificēsies Tokijas olimpiskajām spēlēm.

Dažāda vecuma jauniešu Eiropas meistarsacīkšu organizēšana atlikta līdz augustam un septembrim. Par sacensību atcelšanu jāpaziņo ne vēlāk kā līdz 15. jūlijam.

Foto: publicitātes