Daudzpusīgā Liene Šimkuse – februārī labākā

Par Baltijas sieviešu līgas februāra labāko spēlētāju atzīta VK “Jelgava” otrā tempa uzbrucēja Liene Šimkuse – pēc finālsešnieka komandu spēlēm turnīrā Tartu ziņo Latvijas Volejbola federācija.

Ar finālturnīru Igaunijā, kur Latviju pārstāvēja “Jelgava” un “RVS/LU”, atsākās un reizē noslēdzās Baltijas sieviešu līgas sezona. No abu vienību vidus arī izvēlēta mēneša labākā volejboliste, un neklātienes balsojuma sacensībā ar rīdzinieču komandas libero spēlētāju Elīnu Zvaigzni žūrijas vērtējums bija pārliecinoši par labu jelgavniecei. “Liene ir īsta cīņā saucēja, kas vienmēr grib uzvarēt un ar savu attieksmi pret treniņiem un spēlēm ir paraugs jaunajām spēlētājām,” vienu no komandas līderēm raksturo galvenais treneris Aldis Bērziņš.

“Jelgavas” klubam pieredzējusī spēlētāja pievienojās šosezon, savu dažāda vecuma jaunatnes izlasēs, ASV Studentu līgā un arī Latvijas pieaugušo valstsvienībā krāto meistarību apliecinot jau kopš pirmajām oktobrī aizvadītajām spēlēm. Tartu viņa komandas statistiku papildināja ar 34 punktiem, tostarp divus gūstot ar netveramām servēm un vienu ar bloku.

Uz Igauniju “Covid-19” ierobežojumu dēļ komanda diemžēl bija devusies tikai astoņu cilvēku sastāvā, turnīra gaitā savainojuma dēļ zaudēja arī libero spēlētāju, un lielā mērā arī šie apstākļi neļāva līdzīgā cīņā pret vietējo “TU/Bigbank” un Tallinas “Audentes SG/NK” tikt līdz uzvarai, tādējādi līgā ieņemot sesto vietu.

– Kā tu vērtē spēles Tartu un sezonu kopumā? – ar jautājumu par pēdējiem notikumiem arī sākas mūsu iepazīšanās saruna.

Grūti bija, ka aizbraucām tik “īsā” sastāvā. Uzbrukumā pietrūka Ineses Jursones, tāpat arī otras cēlājas, kas tomēr būtu varējusi pamainīt spēli. Mūsu pirmā cēlāja Sanda Ragozina ir spēcīga un var iesaistīties arī uzbrukumā, bet šis variants līdz ar to atkrita. Un visam pa virsu arī vēl libero spēlētājas trauma, kas nāca kā šoks. Malā palika viens cilvēks, kuru gribējās sadalīt trīs daļās. Tomēr ārpus tā visa, manuprāt, mēs nostartējām vājāk par savām spējām. Īpaši otrajā spēlē pret Igaunijas junioru komandu. Sākām ar pārliecību, ka esam taču labākas un pieredzējušākas, bet vidusdaļā kaut kā palaidāmies, sākām pielāgoties viņu volejbolam, un ar to arī viņas mūs sakāva. Treneris teica, ka izskatījāmies nogurušas. Kaut kādā mērā varbūt arī bijām. Iepriekšējās dienas spēle beidzās vēlu, šī sākās agri. Pati spēles intensitāte arī stipri atšķiras no ikdienas treniņslodzes, un pirms tam bijām spēlējušas tikai oktobrī.

Visu rakstu lasiet 18.marta “Zemgales Ziņās”

Foto: volejbols.lv un Facebook