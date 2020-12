“Dinaburga” pakutina “Zemgale/LLU” nervus (FOTO)

Nervu kutinošā spēlē “Zemgale/LLU” pārspēja “Dinaburgas” hokejistus ar rezultātu 7:4 (2:1; 4:1; 1:2) un nostiprinājās Optibet hokeja līgas regulārā čempionāta otrā vietā. Trīs vārtu spēlē guva Frenks Razgals, bet pa trim rezultativitātes punktiem – Kirils Tambijevs (1+2) un Ričards Bernhards (2+1).

“Zemgale/LLU” sastāvā šodien nespēlēja pirmā virknējuma centra uzbrucējs Kirils Tambijevs, bet viņu aizvietoja “Dinamo Rīga” uzbrucējs Deivids Levins (David Levin). Aizsardzībā jelgavnieku rindās atgriezās kapteinis Mārtiņš Porejs, kurš sadziedēja savu traumu.

“Dinaburga” startēja ar diviem jauniem Krievijas leģionāriem – uzbrucēju Iļju Olonovu un aizsargu Jegoru Jegorovu. Daugavpiliešu sastāvā joprojām nav atgriezies kulta spēlētājs – Sergejs Pečura.

Daugavpilieši aktīvi uzsākuši spēli ar ātriem uzbrukumiem uz Riharda Cimermaņa vārtiem un ar Dmitrija Seliutina gūtiem vārtiem septītajā minūtē, izvirzīja “Dinaburga” spēles vadībā - 0:1. Jelgavnieki bija nedaudz samulsuši, bet pēc trim minūtē spēlējot vairākumā, Kirils Tambijevs līdzsvaroja rezultātu – 1:1.

Pirmās trešdaļas otrā daļa izvērtās haotiski. Tiesneši deva noraidījums vienu pēc otra “Zemgale/LLU” spēlētājiem, kuri ar to nebija apmierināti. Vārtsargam Rihardam Cimermanim izkrita slida no slidām, bet viņš pašaizliedzīgi turpināja aizsargāt vārtus, neskatoties uz to, ka spēle netika apturēta. Nervozitāte uz laukuma pārvērtās sadursmēs starp spēlētājiem, bet nomierinošu punktu trešdaļā pielika Roberts Jekimovs, kurš vairākumā izvirzīja “Zemgale/LLU” vadībā ar rezultātu – 2:1.

Trešā trešdaļā “Zemgale/LLU” pārņēma spēles vadību savās rokās un pirmajās trijās minūtēs guva divus vārtus. Sākumā ar vārtu guvumu atzīmējās Ričards Bernhards, bet tas – Frenks Razgals. Trešdaļas vidū spēlējot mazākumā Razgals guva savus otros vārtus, bet tajā pašā mazākumā jelgavnieki ielaida Fjodora Jarovinska raidīto ripu – 5:2. Pusotru minūti vēlāk jau “Zemgale/LLU” spēlējot vairākumā Frenka Razgals guva savu trešo ripu – 6:2.

Trešās trešdaļas sākumā “Dinaburga” atjaunoja savu spiedienu uz jelgavnieku vārtiem un sešās minūtēs guva divus vārtus – 6:4. Precīzus metienus izpildīja Artjoms Pankevičs un Glebs Voino. “Zemgale/LLU” galvenais treneris izvēlējās nomainīt vārtsargu Rihardu Cimermani pret Mariusu Bajarunu-Galeju un nekļūdījās. Jelgavnieki vairs vārtus nezaudēja, bet trešdaļas vidū Ričards Bernhards panāca spēles gala rezultātu – 7:4.

Frenks Razgals pēc spēles atzīmēja, ka pašā spēles sākumā komanda zaudēja koncentrāciju, bet spēja to vēlāk atgūt, kas arī atnesa pozitīvu spēles iznākumu. Aizsargs Iļja Grekovs atzinās, ka viņam pietrūka “trakojošo” fanu atbalsta, kurš šādās spēlēs dzītu uz priekšu. Viņš neslēpa, ka izvēle par spēlēšanu “Zemgale/LLU”, daļēji bija atkarīga no fanu atbalsta komandai, jo jaunais aizsargs zināja, ka Jelgavā ir labākie atbalstītāji Latvijā.

“Zemgale/LLU” šī gada pēdējā spēlē panāca savu sesto uzvaru pēc kārtas un nostiprinājās Optibet hokeja līgas regulārā čempionāta otrajā vietā, atpaliekot no līderiem “Olimp/Venta 2002” par trim punktiem.

Foto: Ruslans Antropovs