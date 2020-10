Dobeles "Tenax" no Igaunijas atgriežas bez uzvarām

Latvijas čempioni Dobeles "Tenax" handbolisti no Baltijas handbola līgas (BHL) spēlēm Kehrā un Vīlandē atgriežas tukšā - uz Igauniju turnīra līderi un vienīgā komanda, kas vēl nebija zaudējusi ne punkta brauca pēc uzvarām, bet mājās atgriežas tukšā. Minimālam zaudējumam Kehrā sekoja bezcerīgs zaudējums Vīlandē - 21:28 (9:14).

Savainojuma dēļ Vīlandē nevarēja spēlēt Egils Politers un Andis Ērmanis, bet noraidījuma dēļ iepriekšējā mačā Kehrā - Nils Miķelsons (viņam tika parādīta vēl arī zilā kartīte - par rupjību). Dobelnieki palika tikai ar 8 laukuma spēlētājiem. Tas noteikti ietekmēja maiņu iespējas un komandas sniegumu, taču tas nav attaisnojums tik daudzām kļūdām bagātam sniegumam. Vīlandē patiešām ir laba handbola komanda un ar to BHL čempionātā būs jārēķinās katram, vieglu spēli nebija iemesla gaidīt, taču diezin vai kāds gaidīja arī tik nevarīgu "Tenax" sniegumu.

Pirmajās desmit minūtēs "Tenax" guva tikai vienus vārtus, pirmajās 16 minūtēs - 3 vārtus, kaut gan mājinieku Igaunijas izlases vārtsargs Rasmuss Otss (nedaudz spēlēja arī Vācijas 1. bundeslīgas klubā "Bergischer HC") nekādus brīnumus nerādīja. Iemesls bija cits - neprecīzi metieni, zaudētas bumbas, neprecīzas piespēles... Lērums visdažādāko kļūdu. 23. minūtē Vīlandes komanda panāca 5 vārtu pārsvaru (11:6) un kopš tā laika "Tenax" ne reizes neizdevās kaut vai apdraudēt mājinieku uzvaru. Skarbi tas skan, bet nebija par visblāvākā glābšanās stariņa.

Kamēr mēs daudz skraidījām gar vīlandiešu aizsardzības zonu paši, tikmēr pretiniekiem gar mūsu aizsardzību ātri "skraidīja" bumba. Skumji, bet fakts - Vīlandes komanda mūsu čempionus nevis noskrēja vai nomētāja, bet gan apspēlēja. Tāpat kā spēlē Kehrā no ārējās līnijas puslīdz regulāri uzbruka un vārtus guva tikai Māris Veršakovs, kaut gan arī viņam tā ne tuvu nebija labākā spēle. Nevar pazīt Tomu Lielo (salīdzinājumā ar to spēlētāju, kāds viņš bija pirms aizbraukšanas no Dobeles komandas uz Vāciju), kā pa viļņiem spēlēja Vadims Tarasenko un Ņikita Pančenko, ilgi atslēgu pretinieku vārtiem nevarēja atrast Oskars Arājs, nezin kāpēc ļoti maz uzbrukumā spēlēja Emīls Kurzemnieks, kaut gan tam varētu būt viens attaisnojums - viņš praktiski visu laiku spēlēja aizsardzībā, bet maiņu iespējas bija ierobežotas.

Otrā puslaika sākumā dobelniekiem bija tikai 45 procenti realizētu metienu, kamēr mājiniekiem - 80 procenti. Spēles beigās - attiecīgi 50 un 74 procenti. Spēles beigu daļā Vīlandes komanda panāca pat 11 vārtu pārsvaru (26:15), taču no sagrāves izdevās izvairīties - "tikai" 21:28. TENAX rindās rezultatīvākie bija Veršakovs - 8/3 vārti, Pančenko - 4/2 un Lielais - 3 vārti.

"Tenax" galvenais treneris Sandris Veršakovs: "Pat grūti kaut ko komentēt... Pelnīts bezierunu zaudējums. Izskatās, ka vairākiem mūsu spēlētājiem vajadzētu nolaisties uz zemes un ceru, ka šīs divas spēles palīdzēs to izdarīt. Zibens spēriens Vīlendē bija pamatīgs un jācer, ka tas trāpīja arī pašcieņā. Slikta metienu izmantošana - tas ir viens, bet lielais kļūdu skaits ir vēl sliktāk. Nepatīkami tā zaudēt, taču nav ļaunuma bez labuma. Ir laba mācība, būs nopietna saruna".



Foto: Meelis Heli