Dobeles “Tenax” pirms izslēgšanas spēlēm pievienojas divi leģionāri no Ukrainas

Šodien Eiropas Handbola federācija oficiāli apstiprinājusi divu handbolistu pāreju no Ukrainas handbola komandas “HC Donbas” uz Latvijas čempionu vienību “ZRHK Tenax Dobele”. Abi šie spēlētāji ir ar ukraiņu nacionalitāti un līdz šim sezonu aizvadīja Ukrainas handbola Superlīgā.

“HC Donbas” ir otrs spēcīgākais Ukrainas vīriešu handbola klubs vien šobrīd atpaliekot no Eiropas Handbola federācijas Čempionu līgas handbola komandas Zaporožjes “Motor” par diviem punktiem Ukrainas handbola Superlīgā.

Sarunas par iespējamo spēlētāju pāriešanu uz Dobeles komandu jau tika aizsāktas pēc “Tenax” dalības šī gada Eiropas kausa 3. kārtā, kad dobelnieki tikās ar Krievijas handbola klubu “Neva SPb”, tomēr galīgais lēmums par spēlētāju pievienošanos Latvijas čempioniem tika pieņemts marta beigās.

Dobeles “Tenax” pievienosies divi spēlētāji - 2000. gadā dzimušais līnijas spēlētājs Danylo Osadchyi (attēlā pa kreisi), kas ir 197cm garš un šajā sezonā Ukrainas handbola Superlīgā un Ukrainas kausa izcīņā kopumā guvis 40 vārtus, kā arī 2001. gadā dzimušais 178cm garais labās malas spēlētājs Danylo Rahozin (attēlā pa labi), kurš šajā sezonā Ukrainas čempionātos guvis kopumā 47 vārtus.

“ZRHK Tenax Dobele” prezidents Ivars Zariņš par to kāpēc pieņemts lēmums papildināt sastāvu ar Ukrainas spēlētājiem norāda: “Droši vien, nevienam nebūs noslēpums, ka šajā laikā, kad čempionāts tika apturēts ir radušās grūtības ar sastāvu. Viens no mūsu līnijas spēles balstiem Egils Politers jau vairākas spēles aizvada traumēts un līdz ar to bija jāmeklē risinājumi kā labot šo situāciju. Arī viņa pozīcijā spēlējošais jaunais handbolists Antons Šuleiko ir iedzīvojies mikrotraumās, līdz ar to ir novājināta šī pozīcija. Cerams, ka Osadchyi būs labs papildinājums, lai atrisinātu šīs problēmas.”

Ivars Zariņš arī norāda, ka pēc Ņikitas Pančenko pleca savainojuma ir radušās problēmas arī ar labās malas spēlētājiem: “Šobrīd Ņikita nespēlē un ārstē plecu, arī mūsu spēlētājs no Krievijas - Viktors Tarasenko, nespēj atgriezties Latvijā, jo ir jākārto dažādas formalitātes, lai tas būtu iespējams. Andis Ērmanis arī, dažādu personisku apstākļu dēļ, ne vienmēr var piedalīties spēlēs un treniņos. Līdz ar to arī labā malas pozīcija nav tajā labākajā situācijā un tieši tāpēc sezonas pārtraukumā pieaicinājām Kristeru Plūmi. Tomēr domājot jau par nāktoni vēlamies arī uzlabot tieši šo pozīciju un tāpēc arī pie mums ieradās otrs spēlētājs no Ukrainas - Rahozin.”

Abi pieaicinātie spēlētāji jau rītdien sāks aizvadīt treniņus kopīgi ar komandu, lai jau SynotTip handbola virslīgas izslēgšanas spēlēs pievienotos komandai cīņā par vēl vienu Latvijas čempionu titulu.

