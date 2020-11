FK “Jelgava” godīgi noslēdz sarežģīto sezonu (FOTO/VIDEO)

Futbola klubs “Jelgava” šodien ar rezultātu 0:7 (0:3; 0:4) piekāpās FK “Liepāja” un noslēdza savu dalību Optibet Virslīgas čempionātā, ieņemot septīto vietu turnīra tabulā.

Ņemot vērā, ka FK “Jelgava” sastāvs, dēļ daudzu futbolistu karantīnas, gan iepriekšējā spēlē, gan šodienas bija tālu no optimāla, neviens lielus pārsteigumus no jelgavniekiem negaidīja. Liepājnieki bija pārliecinoši spēcīgāki un spēja pārspēt laukuma saimniekus vārtus septiņas reizes.

Četras reizes bumbu vārtos ieraidīja viesu uzbrucējs Luiz Paulo Hilario, kurš labāk pazīstams ar vārdu Dodo un līdz ar to kļuva par Optibet Virslīgas rezultatīvāko spēlētāju. Ar vienu vārtu guvumu liepājnieku rindās izcēlās Raivis Andris Jurkovskis, Artūrs Karašausks un Eduards Tidenbergs.

FK “Jelgava” sastāvā šodien spēlēja divi futbola skolas “Jelgava” treneris – Aldis Trukšāns un Raivis Hščanovičs. Palīdzot savai komandai grūtajā brīdī, viņi nopelnījuši savu audzēkņu un arī kluba atbalstītāju atzinību, jo spēja pierādīt, ka ir īsti futbolisti. Sastāvā šodien bija iekļauti arī komandas treneri – Dāvis Caune un Aleksandrs Cauņa, bet situācija nebija tik kritiska, lai nāktu uz laukuma.

FK “Jelgava” galvenais treneris Dāvis Caune pēc spēles pateicās visiem futbolistiem, kuri pēdējās divās spēlēs devās uz laukumu bez treniņiem un sagatavošanas, tikai lai brīvprātīgi palīdzēt saviem kluba biedriem. Dāvis bija pateicīgs, ka čempionāts tika godīgi nospēlēts līdz beigām, neskatoties uz visām problēmām, kuras radušas Covid-19 pandēmijas rezultātā.

FK “Jelgava” šī bija viena no grūtākām sezonām ne tikai pandēmijas dēļ, bet arī tādēļ, ka komandai samazinājās finansējums un vispār nebija zināms vai tā spēs pabeigt čempionātu. Finansējuma dēļ nācās mainīt galveno treneri, ka arī atteikties praktiski no visiem leģionāriem. Neskatoties uz grūtībām FK “Jelgava” izvairījās no pārspēlēm vai izkrišanas no Virslīgas un ieņēma turnīrā septīto vietu (tādu pašu, kā iepriekšējā sezonā).

Ja ņem vērā FK “Jelgava” aptuveno tirgus vērtību pēc “Transfermarkt” reitinga, tad var secināt, ka tas ieņem atbilstošu tam vietu. Pie tam tuvākiem konkurentiem “Spartak” un “Liepāja” vērtība ir divas un četras reizes lielāks.

Kluba nākotne pagaidām ir tīta biezā miglā. Tiek turpināts meklēt jaunu tā īpašnieku un nav zināms, kad tas notiks un notiks vispār. Savukārt pilnīgi noteikti turpinās savu darbību futbola skola “Jelgava”, kas nozīmē, ka nākamajā sezonā mums būs par ko pārdzīvot.

Komandu sastāvi

FK “Jelgava”: Dmitrijs Grigorjevs (G), Mārtiņš Pivarovičs (63' Aldis Trukšāns), Mareks Plonis (79' Rihards Pauniņš), Jēkabs Šteinburgs, Ivo Minkevičs (C), Germans Saveļjevs (79' Ričards Jirgensons), Ingus Valters Grinbergs (63' Raivis Hščanovičs), Markuss Kruglaužs, Ričards Korzāns, Gatis Štrauss, Jānis Grīnbergs.

FK “Liepāja”: Krišjānis Zviedris (G), Raivis Andris Jurkovskis, Seydina Abou Bakr Lamine Keita, Luiz Paulo Hilario (Dodo) (74' Abdullahi Alfa), Roberts Zelmanis (90' Marko Simič), Artūrs Karašausks, Effiong Hogan Ukpa (63' Kristians Damians Torress), Milan Joksimovic (63' Vadims Žuļevs), Eduards Tīdenbergs, Ingars Sarmis Stuglis (63' Mārtiņš Ķigurs), Yauheni Biarozkin.

Turnīra tabula

V Komanda S U N Z Vārti P 1. Riga 27 23 0 4 60:21 69 2. RFS 27 21 3 3 66:21 66 3. Valmiera 27 13 8 6 47:33 47 4. Ventspils 27 12 8 7 40:25 44 5. Liepāja 27 12 6 9 57:34 42 6. Spartaks 27 11 7 9 53:44 40 7. Jelgava 27 6 4 17 19:64 22 8. Daugavpils 27 5 5 17 30:48 20 9. Metta 27 4 4 19 22:55 16 10. Tukums 2000 27 3 5 19 21:70 14



Foto/video: Ruslans Antropovs