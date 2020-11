FK “Jelgava” izrauj neizšķirtu pret “Valmiera” FC (FOTO/VIDEO)

Futbola komanda “Jelgava” sīvā cīņā izrāva neizšķirtu rezultātu 2:2 (1:0; 1:2) pret turnīra trešās vietas īpašnieci “Valmiera” FC Optibet Virslīgas čempionāta 25. kārtas spēlē, kura norisinājās Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā.

Neskatoties uz to, ka abi klubi pirms spēles izteica savu viedokli, ka čempionāta gaita ir jāaptur dēļ spēlētāju iztrūkuma, futbolisti izrādīja ārkārtīgu cīņas sparu, tā it kā spēlētu čempionāta finālā. Ne lietus, ne slapjais sniegs, ne spēcīgs vējš nespēja apturēt sportistus no centieniem gūt vārtus un izcīnīt uzvaru.

Pilnīgi gaidīti “Valmiera” FC pārņēma spēles vadību savās rokās no pirmām spēles minūtēm un nepārtraukti veidoja bīstamas situācijas pie laukuma saimnieku vārtiem. Viesu galvenais treneris Tamazs Pertia atzina, ka šajā spēlē viņā padotie izveidoja rekorda vērtu momentu skaitu, kurus gan nespēja realizēt. Viens no lielākiem vaininiekiem pie valmieriešu neveiksmēm bija FK “Jelgava” vārtsargs Dmitrijs Grigorjevs, kurš tvēra visu, ko vien varēja, ieskaitot 11 metru soda sitienu spēles 18. minūtē.

Futbolisti visas spēles gaitā aktīvi izrādīja savu raksturu, kas ik pa laikam pārvērtās savstarpējās grūstīšanās un noteikumu pārkāpumos. Kopumā spēlē tika parādītas 7 dzeltenās kartītes un 1 sarkanā. Pirmā puslaika 38. minūtē FK “Jelgava” uzbrucējs Ričards Korzans tika nogāzts pretinieka soda laukumā un piešķirto soda sitienu precīzi izpildīja Aleksejs Grjaznovs – 1:0.

Otrā puslaikā “Valmiera” FC pielika maksimālās pūles, lai atspēlētos. Padevās viņiem tas ar grūtībām. Spēles rezultātu izdevās izlīdzināt tika 70. minūtē, kad pēc Luka Silagadze izpildītā brīvsitiena, bumba atsitās pret jelgavnieku sieniņu un mainot virzienu ielidoja vārtos – 1:1. Deviņas minūtes vēlāk pēc “Valmiera” FC izpildītā stūra sitiena, bumba vairākas reizes atsitās pret spēlētājiem un ielidoja vārtos, protokolā ierakstot vārtu guvumu Djibril Gueye kontā – 1:2.

Atsākoties spēlei, viesus sagaidīja ārkārtīgi nepatīkams pārsteigums. FK “Jelgava” futbolisti ar precīzām piespēlēm nonāca līdz viesu soda laukumam, kura ar spēcīgu sitienu bumbu vārtos ieraidīja tas pats Aleksejs Grjaznovs – 2:2. “Valmiera” FC centās panākt uzvaru, bet to nespēja izdarīt, pat pēdējās deviņas minūtes spēlējot vairākumā, jo jelgavnieku uzbrucējs Marks Kurtišs nopelnīja sarkano kartīti.

FK “Jelgava” galvenais treneris Dāvis Caune bija ļoti priecīgs par to, ka komanda no iedzinēju pozīcijām spēja atspēlēties un arī ar to, ka stadionā valdīja īsta futbola atmosfēra, kurā izdevās izcīnīt vienu punktu.

Jelgavas futbola komandai līdz čempionāta beigām ir atlicis aizvadīt divas spēlēs, bet nav skaidrs vai tās notiksies. Latvijas futbola federācijas bija pieņēmusi lēmumu, ka čempionāts ir jāizspēlē līdz beigām, bet viņa var to arī mainīt, jo daudzām komandām ir saslimušie spēlētāji vai viņi arī skaitās kontaktpersonas.

Komandu sastāvi

FK “Jelgava”: Dmitrijs Grigorjevs (G), Marks Kurtišs, Daniils Hvoiņickis, Markuss Kruglaužs, Ričards Korzāns, Ingus Šlampe, Andris Krušatins, Vladislavs Gabovs (C), Boriss Bogdaškins, Aleksejs Grjaznovs, Bogdans Samoilovs.

“Valmiera” FC: Vlad Eleferenko (G), Krišs Kārkliņš (C), Ēriks Punculs, Alvis Jaunzems, Julien Albert Marc Celestine (42' Jorge Duarte Rodrigues Mendes Teixeira), Luka Silagadze (46' Mohamed Victor Diagne), Pape Yare Fall, Djibril Gueye, Alioune Ndoye, Luka Gadrani, Joyskim Aurelien Dawa Tchakonte.

Turnīra tabula

V Komanda S U N Z Vārti P 1. Riga 25 23 0 2 60:15 69 2. RFS 25 19 3 3 61:21 60 3. Valmiera 24 11 7 6 41:31 40 4. Ventspils 25 10 8 7 36:25 38 5. Liepāja 24 10 5 9 44:33 35 6. Spartaks 25 9 7 9 43:43 34 7. Jelgava 25 6 4 15 19:50 22 8. Daugavpils 25 5 5 15 29:41 20 9. Metta 25 4 4 17 21:52 16 10. Tukums 2000 25 3 5 17 21:63 14

Foto/video: Ruslans Antropovs