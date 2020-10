FK “Jelgava” jaunais sastāvs piekāpjas turnīra līderiem “Riga” FC (FOTO)

FK “Jelgava” pirms nedēļas šķīrās no septiņiem vadošiem futbolistiem, un pirmajā spēlē pēc izlašu pārtraukuma piekāpās čempionāta līderiem “Riga” FC ar rezultātu 0:2 (0:1; 0:1).

Sestdien, ZOC Jāņa Lūša stadionā, norisinājās "Optibet" futbola Virslīgas 22. kārtas spēle, kurā FK “Jelgava” tikās ar čempionāta līderiem - “Riga” FC, kuriem jelgavnieki iepriekšējās divās spēlēs piekāpās ar vienādu rezultātu 0:3. Rīdzinieku komandas spēlēšanas līmenis ir krietni augstāks, līdz ar to spēles iznākums bija skaidrs, bet lielāko intrigu radīja FK “Jelgava” jaunais sastāvs, kas palicis bez septiņiem vadošiem spēlētājiem, no kuriem klubs pagājušā nedēļā šķīrās finansiālo problēmu dēļ.

“Riga” FC spēja ieraidīt bumbu Vladislava Kurakina sargātajos vārtos jau spēles otrajā minūtē, kad pēc ātra uzbrukuma caur labo malu rīdzinieki nonāca pie laukuma saimnieku vārtiem. Pirmo sitienu uz vārtiem Kurakins spēja atraidīt, bet tas viņam maksāja ar nokrišanu uz zāliena un otro Stefana Miloševiča sitienu viņš nespēja apturēt – 0-1.

FK “Jelgava” galvenais treneris Dāvis Caune skaidroja, ka šajā epizodē nostrādāja Mērfija likums. Treneri zināja, ka rīdzinieki ir ļoti aktīvi pirmajās minūtēs, tāpēc brīdināja savus spēlētājus būt uzmanīgiem. Futbolisti gājuši ātrāk uz iesildīšanos, slacinājuši sejas ar aukstu ūdeni un izmantojuši visādus citus paņēmienus, lai koncentrētos uz pirmajām spēles minūtēm, bet vienalga ielaida vārtus ne pārāk bīstamā uzbrukumā.

Pirmā puslaika 8. minūtē FK “Jelgava” vārtsargam Vladislavam Kurakinam burtiski ar pirkstu galiņiem izdevās izglābt savu komandu no otrā vārtu guvuma, un pēc tam spēles gaita izlīdzinājās, jo “Riga” FC spēlētāji pieņēma jelgavnieku piedāvāto spēles ritmu. Rīdzinieku galvenā trenera amata izpildītājs Mihails Koņevs bija neapmierināts ar tādu sniegumu un norakstīja to uz izlašu spēļu pārtraukuma rēķina, kurā futbolisti zaudējuši spēles tonusu.

Otrā puslaika sākumā iniciatīva piederēja “Riga” FC spēlētājiem, bet jau pēc desmit minūtēm tā negaidīti pārgāja FK “Jelgava” rokās. Jelgavnieki spēja precīzi atdot viens otram piespēles, mainīja malas, gāja uz vārtiem un izpildīja standarta situācijas, liekot Latvijas izlases vārtsargam Robertam Ozolam pastrādāt arī savu vārtu priekšā.

FK “Jelgava” pārsvars izsīka ap 70. minūti, kad pēc neprecīzas piespēles pretinieka laukuma pusē, viesi sarīkoja ātru pretuzbrukumu caur labo malu, kuru nespēja apturēt ne aizsargi, ne tālu no vārtiem izgājis Kurakins, un otros vārtus “Riga” FC labā guva Jakubs Hora – 0:2.

Viesi saglabāja savu pārsvaru līdz spēles beigām un bija radījuši kādas trīs patiesi bīstamas situācijas, kurās no vārtu zaudējuma glāba FK “Jelgava” aizsargi Jēkabs Šteinburgs un Ingus Šlampe, kā arī neaizvietojamais vārtu vīrs Kurakins. Jēkabam Šteinburgam šī bija debijas spēle Virslīgā, un galvenais treneris Dāvis Caune viņa sniegumu raksturoja kā normālu.

Uz rezervistu soliņa atradās arī jelgavnieks Markuss Kruglaužs, kurš gan uz laukuma neiznāca un treneris skaidroja, ka viņš pagaidām pamatsastāvā netiek, jo pietiekami stabili spēlē centra aizsargi Veslijs Džons un Ivo Minkevičs.

“Riga” FC galvenā trenera pienākumu izpildītājs Mihails Koņevs bija apmierināts ar spēles iznākumu. Viņš spēli uzskata par labu mēģinājumu pirms Latvijas kausa spēles pret “RFS”, kurā paspēja pārbaudīt vairākus savas komandas spēlētājus.

FK “Jelgava” galvenais treneris Dāvis Caune atklāja, ka šī bija viņā pirmā spēle, kurā nācās pilnībā mainīt spēles stratēģiju dēļ kardinālām izmaiņām sastāvā. Viņu apmierināja, ka Jelgavas futbolisti neļāva “Riga” FC spēlētājiem gūt vārtus no standarta situācijām, jo 40% no viņu gūtiem vārtiem ir tieši no šīm spēles momentiem.

Dāvim kārtējo reizi nācās skaidrot, ka gatavojās tikai uz katru nākamo spēli, jo apstākļi un spēlētāju kondīcija mainās nemitīgi. Viņš nekaļ lielus plānus par nākotni, jo pandēmijas laikā čempionātu var arī apturēt jebkurā brīdī un no tiem nav lielas jēgas. Svarīgākais ir gūt rezultātu katrā nākamajā spēlē, un tam viņš arī gatavojās.

FK “Jelgava” galveno treneri var labi saprast, jo tuvākajā laikā viņa komandu gaida divas svarīgas spēles, kurās spēlētājiem būs sevi jāparāda no labākās puses. 21. oktobrī jelgavnieki Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā aizvadīs “Viensviens” Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfināla spēli pret FK “Ventspils’, bet 25. oktobrī - izbraukumā ar Virslīgas otrās vietas īpašnieci “RFS”.

Komandu sastāvi:

FK “Jelgava”: Vladislavs Kurakins (G), 22'Jēkabs Šteinburgs, Ivo Minkevičs, Daniils Hvoiņickis (76' Mārtiņš Pivarovičs), Ričards Korzāns (76' Germans Saveļjevs), Andris Krušatins (29' Aleksejs Grjaznovs – traumas dēļ), Veslijs Džons, Vladislavs Soloveičiks (76' Kevins Cēsnieks), Boriss Bogdaškins, Jānis Grīnbergs, Ingus Šlampe (C).

“Riga” FC: Roberts Ozols (G), Armands Pētersons, Antons Kurakins (46' Vladislavs Fjodorovs), Elvis Stuglis, Stefan Panič (C) (76' Marko Durišič), Felipe Bezerra Brisola (58' Wesley Natā Wachholz), Herdi Prenga, Roger Junio Rodrigues Figueira (58' Vladimirs Kamešs), Jakub Hora, Federico Bravo, Stefan Miloševič (58' Roman Debelko).

Turnīra tabula:

V Komanda S U N Z Vārti P 1. Riga 22 20 0 2 51:14 60 2. RFS 21 16 3 2 55:19 51 3. Valmiera 21 10 6 5 34:28 36 4. Ventspils 21 8 7 6 29:22 31 5. Liepāja 21 8 5 8 41:32 29 6. Spartaks 21 7 7 7 38:37 28 7. Jelgava 22 6 3 13 17:42 21 8. Daugavpils 21 4 4 13 27:38 16 9. Metta 21 4 4 13 19:40 16 10. Tukums 2000 21 1 5 15 14:53 8

Foto: Ruslans Antropovs