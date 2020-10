FK “Jelgava” mazākumā piekāpjas “RFS”

FK “Jelgava” izbraukumā, spēlējot mazākumā, piekāpās Optibet Virslīgas otras vietas īpašniecei “RFS” ar rezultātu 0:1 (0:1; 0:0), bet joprojām saglabā septīto vietu turnīra tabulā un droši turas labā attālumā no pārspēlēm.

FK “Jelgava” pārsteidza ar uzbrucēja Marka Kurtiša atgriešanos pamatsastāvā pēc ļoti ilga traumas ārstēšanas pārtraukuma, ka arī ar to, ka vārtus aizstāvēt tika uzticēts vārtsargam Dmitrijam Grigorjevam. Neskatoties uz to, ka “RFS” futbolisti ir līmeni meistarīgāki spēlētāji, pirmajās spēles minūtēs iniciatīva piederēja jelgavniekiem. Kurtišam, Grinbergam un Hvoiņickim bija iespējas sist uz pretinieka vārtiem, tikai pietrūka precizitātes, lai atklātu spēles rezultātu.



“RFS” futbolisti pēc pirmām piecpadsmit minūtēm beidzot spēja piekļūt pie bumbas un uzsist uz FK “Jelgava” vārtiem, kur spēlē iesaistījās vārtsargs Dmitrijs Grigorjevs. Ar sitieniem no spēles jelgavnieku vārtsargs tika galā, bet 18. minūtē, pēc stūra sitiena izspēles, Dmitrijs vairs nevarēja glābt komandu un spēles rezultātu atklāja “RFS” pussargs Tomislavs Šaričs – 0:1.



FK “Jelgava” uzbrūkošais spēles raksturs aptrūkās ap 23. minūti, kad Ričards Korzāns nomainīja FK “Jelgava” sastāvā atgriezušos Marku Kurtišu. Acīmredzot Marka trauma netika līdz galam sadziedēta un nācās veikt piespiedu maiņu. Otro sāpīgu zaudējumu jelgavnieku sastāvam sagādāja spēles galvenais tiesnesis Aleksandrs Golubevs, kurš 30. minūtē parādīja Borisam Bogdaškinam sarkano kartīti un atstāja FK “Jelgava” ar desmit laukuma spēlētājiem. Rīdzinieku spēlētājs rupji nogāza Borisu no kājām, bet tiesnesis nefiksēja pārkāpumu, ka rezultātā cietušais futbolists kaut ko pateica sānu līnijas tiesnesim un iespējams par to arī tika noraidīts.



Paliekot mazākumā, FK “Jelgava” futbolisti pārgāja uz spēli no aizsardzības, kas prasīja lielu piepūli no aizsargiem un vārtsarga Dmitrija Grigorjeva, lai saglabātu vārtus neskartus. Grigorjevs gan pirmā puslaika beigās, gan visa otrā puslaika laikā teicami tika galā ar uzticēto pienākumu un bumba jelgavnieku vārtos vairs nenonāca. Otrā puslaika noslēgumā FK “Jelgava” spēlētājiem izdevās vairākas uzbrukuma epizodes, kuras izveidoja Daniils Hvoiņickis un Andris Krušatins. Pašā spēles izskaņā, uz maiņu iznākušais, Mārtiņš Pivarovič raidīja bumbu vārtu rāmī, bet no spēles rezultāta izlīdzināšanas, rīdziniekus izglāba vārtsargs Kaspars Ikstens.



Līdz čempionāta beigām FK “Jelgava” atlicis aizvadīt vēl četras spēles. Nākamā spēle ir paredzēta 1. novembrī, kur tiks aizvadīta Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā un tajā būs jācīnās pret FK “Ventspils”, kurai jelgavnieki piekāpās Latvijas kausa izcīņā. Šī būs lieliska iespēja jelgavniekiem revanšēties par pēdējo zaudējumu, īpaši ņemot vērā to, ka jaunais komandas sastāvs rāda ļoti cienīgu sniegumu uz laukuma.

Komandu sastāvi:

“RFS”: Kaspars Ikstens, Vladislavs Sorokins, Roberts Savaļnieks, Tomaš Šimkovič (C), Žiga Lipušček, Emerson Santana Deocleciano (76' Renārs Varslavāns), Leonel Strumia, Tomislav Šarič, Nnamdi Chinonso Offor, Vitālijs Jagodinskis, Jānis Ikaunieks (60' Artūrs Zjuzins).

FK “Jelgava”: Dmitrijs Grigorjevs (G), Jēkabs Šteinburgs, Ivo Minkevičs, Marks Kurtišs (22' Ričards Korzāns), Daniils Hvoiņickis (77' Mārtiņš Pivarovičs), Ingus Šlampe (C), Andris Krušatins, Veslijs Džons, Boriss Bogdaškins, Jānis Grīnbergs (77' Germans Saveļjevs), Aleksejs Grjaznovs (86' Kevins Cēsnieks).

Turnīra tabula

V Komanda S U N Z Vārti P 1. Riga 23 21 0 2 53:14 63 2. RFS 22 17 3 2 56:19 54 3. Valmiera 23 11 6 6 39:29 39 4. Ventspils 23 9 7 7 31:25 34 5. Liepāja 22 9 5 8 43:32 32 6. Spartaks 23 8 7 8 40:39 31 7. Jelgava 23 6 3 14 17:43 21 8. Daugavpils 23 5 4 14 28:40 19 9. Metta 23 4 4 15 20:44 16 10. Tukums 2000 23 2 5 16 17:59 11



Foto: Ruslans Antropovs/no arhīva