FK “Jelgava” negaidīti gaidīti nomainīja treneri

Optibet Virslīgas futbola klubs “Jelgava” paziņoja, ka šķiras no komandas galvenā trenera Oļega Kubareva un viņa palīgiem – Nikolaja Kaševska un Pāvela Jevsejenko.





Kluba paziņojums par šķiršanos no galvenā trenera Kubareva tika publicēts nākamajā dienā pēc FK “Jelgava” neveiksmīga zaudējuma “Valmieras” FC ar rezultātu 0:2, kā rezultātā komanda turnīra tabulā noslīdēja uz priekšpēdējo devīto vietu. Priekšpēdējā vieta čempionātā nozīmē to, ka komandai čempionāta beigās būs nepieciešams cīnīties par tiesībām spēlēt Virslīgā ar 1. līgas otrās vietas ieguvēju. Izvairīšanās no pārspēlēm ir un paliek FK “Jelgava” galvenais uzdevums šajā sezonā, tāpēc jau kādu laiku ārpus futbola laukuma klīda baumas par iespējamo trenera maiņu, ja uzdevums netiks pildīts.





Iespējams FK “Jelgava” vadība neredzēja pietiekamu progresu komandas sniegumā un spērusi radikālu soli, lai kaut ko mainītu līdz sezonas beigām un kamēr vēl nav noslēdzies spēlētāju pārēju logs. FK “Jelgava” galvena trenera amata pienākumus šobrīd izpilda dublieru (FK “Jelgava-2”) galvenais treneris Dāvis Caune. Vai D. Caune vadīs komandu līdz sezonas beigām, vai arī amatā būs iecelts kāds cits futbola speciālists klubā vēl nezina, jo šis jautājums vēl tiek risināts.





Oļega Kubareva vadībā FK “Jelgava” pirmo reizi kopš 2016. gada aizcīnījās līdz Latvijas kausa finālam, kur pagarinājumā piekāpās RFS. Pērnā gada čempionātu jelgavnieki pabeidza 7. vietā, sezonas otrajā puslaikā atņemot punktus līdervienībām “Riga” un RFS.





Dāvja Caunes vadītā dublieru komanda – FK “Jelgava-2”, atrodas dublieru čempionāta ceturtajā vietā un vairāki tās spēlētāji jau bijuši debitējuši Optibet Virslīga. Dāvis Caune šobrīd mācās UEFA-PRO trenera licencei.





Izmantota informācija no FK “Jelgava” mājas lapas.





Foto: Ruslans Antropovs