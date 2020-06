FK “Jelgava” neizmanto savas iespējas un piekāpjas FK “Metta”

Optibet Virslīgas trešās kārtas spēlē vakar Rīgā, stadionā “Daugava” FK “Jelgava” piekāpās vieniem no sīvākiem pretiniekiem FK “Metta” ar rezultātu – 0:1. Jelgavas futbolisti nespēja izmantot savas daudzas iespējas vārtu gūšanai un piedzīvoja savu pirmo čempionāta zaudējumu.



FK “Metta” izvēlējās pirmo puslaiku spēlēt uz tās laukuma puses, kur rietošā Saule spīd saimniekiem mugurā un pretiniekam tieši acīs, liekot jelgavniekiem šķobīt sejas un pievērt acis. Rīgas futbolisti pārsvarā kontrolēja bumbu, bet FK “Jelgava” pussargi izveidoja labu nocietinājumu laukuma vidū, neļaujot pretiniekam tikt pāri.

Viss krasi mainījās spēles vienpadsmitajā minūtē, kad jelgavnieku pussargs Jegveņijs Kazačoks no tālas distances raidīja bumbu vārtu stabā. FK “Metta” ātri pārgāja uzbrukumā, izcīnot sānu metienu no jelgavnieka laukuma labās puses. Pēc bumbas izspēles tā nonāca pie saimnieku uzbrucēja Raimonda Krolļa, kurš no tālās distances iesita to vārtu tuvējā malā, izvirzot FK “Metta” vadībā ar rezultātu – 1:0.

Pusotru minūti vēlāk FK “Jelgava” vārtsargam Vladislavam Kurakinam nācās glābt savus vārtus no otrā vārtu zaudējuma, kad bumba lidoja vārtu augšējā kreisā stūrī. Pēc šiem momentiem spēles ritējums atgriezās pie iepriekšējā ritma. Puslaika vidū FK “Jelgava” pussargam Alanam Siņeļņikovam bija iespēja ieraidīt bumbu vārtos lecot pāri sev, bet izpildījums neizdevās un rezultāts netika izlīdzināts. Trīs minūtes vēlāk to pašu darīja pussargs Jevgeņijs Kazačoks, bet trāpīja vārtsargam Helmutam Saulītim tieši rokās.

Spēles pārtraukumā FK “Jelgava” galvenais treneris Oļegs Kubarevs nomainīja divus pussargus un vienu aizsargu, kuriem būtu jāsaasina spēles gaita. Trenera nodoms bija pamatots ar to, ka FK “Metta” spēlētāji nosēdīsies aizsardzībā, lai iegūtu savus pirmos trīs punktus čempionātā. Rīdziniekiem aizsardzībā negāja viegli. FK “Jelgava” pussargs Artjoms Radčenkovs izejot uz laukuma, kļuva par spēles atslēgas figūru labajā malā. Jau puslaika sākumā viņš pats trāpīja pa vārtu stabu, bet divas minūtes vēlāk atdeva piespēli uz vārtu priekšu, bet uzbrucējs Jurijs Zaharkivs aizsit garām vārtiem. FK “Jelgava” līdz spēles beigām kontrolēja spēles gaitu un izveidoja vēl deviņas bīstamas situācijas, kuras nespēja izmantot sev par labu.

FK “Metta” otrajā puslaikā pilnībā spēlēja uz aizsardzību un atbildēja vien ar ātriem pretuzbrukumiem. Bīstamākais no tiem notika sešdesmit astotajā minūtē, kad rīdzinieku uzbrucējs Kgotso Masangane aizskrēja ātrā pretuzbrukumā, bet aizsita bumbu garām vārtiem. FK “Metta” laukuma puses izvēle spēles sākumā arī otrajā puslaikā nospēlēja savu lomu. Ja pirmajā puslaikā jelgavniekiem šajā pusē acīs spīdēja saule, tad otrajā puslaikā skatītāju tribīnes radītā ēna veidoja labvēlīgus apstākļus mājiniekiem.

FK “Metta” galvenais treneris Andris Rihters pateicās par uzvaru stadiona “Daugava” darbiniekus par labi sagatavotu laukumu, kā arī veiksmei, bez kuras uzvara nebūtu iespējama. Komanda atdeva spēlei daudz emociju un būs svarīgi tās atjaunot, lai turpinātu spēlēt tālāk.

FK “Jelgava” galvenais treneris Oļegs Kubarevs, komentējot spēles iznākumu, sacīja, ka komanda šodien nespēja iesist bumbu vārtos un nospēlēt līdz uzvarai, tāpēc rezultāts ir likumsakarīgs. “Pirmo puslaiku nospēlējām slikti. Aizvadījām to gausi. Ielaidām bumbu savos vārtos. Otrajā puslaikā mums bija priekšroka un bija momenti, bet priekš uzvaras ar to bija par maz, jo pretinieks aizsargājās ļoti labi un veica pretuzbrukumus. Šeit viss bija likumsakarīgi. Izdarīsim secinājumus un gatavosimies nākamai spēlei,” – pastāstīja Jelgavas kluba galvenais treneris.

Ceturtās kārtas spēli FK “Jelgava” aizvadīs savās mājās 30. jūnijā Zemgales Olimpiskā centrā, tiekoties ar vienu no čempionāta favorītiem – “Rīga” FC. Lai arī rīdzinieki otrajā kārtā piedzīvoja zaudējumu pret Jūrmalas FK “Spartak”, tā joprojām ir viena no spēcīgākām komandām turnīrā. Jelgavnieku treneru korpusam nāksies labi pastrādāt, lai izstrādātu savu spēles taktiku, kura varētu atnest komandai vismaz vienu punktu, neizšķirtas spēles gadījumā.



Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirts Zaudējumi Vārti Punkti 1. RFS 3 3 0 0 9:1 9 2. Liepāja 2 2 0 0 5:0 6 3. Spartaks 3 2 0 1 5:6 6 4. Jelgava 3 2 0 1 3:2 6 5. Ventspils 3 1 1 1 5:3 4 6. Daugavpils 3 1 0 2 6:3 3 7. Riga 2 1 0 1 3:2 3 8. Metta 3 1 0 2 2:5 3 9. Valmiera 3 0 1 2 2:8 1 10. Tukums 2000 3 0 0 3 1:11 0

Foto: no arhīva