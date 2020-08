FK “Jelgava” neveiksmīgi aizvada spēli Valmierā (VIDEO)

FK “Jelgava” svētdien devās uz Valmieru, lai aizvadītu Optibet Virslīgas 16. kārtas spēli pret “Valmiera” FC. Neskatoties uz cienīgu spēlēs sākumu un Jelgavas fanu skaļu atbalstu, mūsu futbolisti piedzīvoja ceturto zaudējumu pēc kārtas ar rezultātu – 0:2 (0:0; 0:2).





Jelgavas futbola komanda pēc čempionāta sākuma sastapās ar lielām sastāva komplektācijas problēmām. Vairāki vadošie spēlētāji guva traumas, bet rezervē nebija futbolistu, kuri varētu viņus pilnvērtīgi aizvietot. Lai arī FK “Jelgava” spēlētāji pilnībā atdevās spēlēm uz savu iespēju robežām, komanda lēnām noslīdēja uz turnīra priekšpēdējo vietu un tagad cīnās par to, lai tai nebūtu jāspēlē pārspēles. Tas nozīmē, ka komanda plāno ņemt punktus no tuvākiem pretiniekiem FK “Tukums 2000/TSS”, FK “Liepāja” un FK “Metta”, īpaši gatavojās šiem pretiniekiem.





FK “Jelgava” sastāvā šajā spēlē nevarēja piedalīties tās bombardieris Jurijs Zaharkivs, kurš bija diskvalificēts uz vienu spēli. Jelgavnieku rindās nebija arī beļģa Jentls de Bātss, Igors Kozlovs un Ņikita Ivanovs. Toties jelgavnieku aizsardzību stiprināja pieredzējušais Trinidadas un Tobago spēlētājs Veslijs Džons, bet kreisā malā parādījās ilgi gaidītais ukrainis Artems Radčenko.





Pirmais spēles puslaiks nemaz neatgādināja spēli starp čempionāta trešo spēcīgo komandu un turnīra pastarīti. Deviņi FK “Jelgava” atbalstītāji piedziedāja Valmieras stadionu tā, ka varētu domāt, ka jelgavnieki spēlē mājas spēli. Fanu dzītie futbolisti spēja izveidot vairākas vārtu gūšanas situācijas, kuru noslēgums diemžēl bija neveiksmīgs. 24. minūtē portugālietes Jusufs Sovs ielauzās “Valmiera” FC soda laukumā, bet no neērtas pozīcijas nespēja uzsist uz vārtiem. Sovs 41. minūtē izpildīja brīvsitienu, raidot bumbu pēc negaidītas trajektorijas un tikai pēdējā brīdī valmieriešu aizsargs spēja glābt savus vārtus, izsitot bumbu ārpus laukuma. Savukārt “Valmiera” FC futbolisti uz Vladislava Kurakina vārtiem sita ne mazāk, bet bumba pārsvarā lidoja garām vārtiem.





Diemžēl otrajā puslaikā FK “Jelgava” piemeklēja virkne neveiksmju, kuras noveda komandu pie zaudējuma. 53. minūtē “Valmiera” FC leģionārs Tolu Arokodare izrāvās uzbrukumā un tā apturēšanai jelgavnieku vārtsargs Vladislavs Kurakins bija spiests izskriet pretī bumbai un ar roku aizķēra augumā raženo nigērieti, kurš nokrita soda laukumā. Spēles galvenais tiesnesis Artis Ķēniņš pēc konsultācijas ar sānu tiesnesi, piespieda 11 metru soda sitienu, kas izraisīja lielu nesapratni jelgavniekos. Tiesneša lēmums palika nemainīgs un Arokodare atklāja spēles rezultātu – 0:1.





FK “Jelgava” atbalstītāji neapstājās atbalstīt savējos spēlētājus un tas deva cerību uz to, ka jelgavnieki spēs atspēlēties. Diemžēl cerības negaidīti aptrūka 63. minūtē, kad ar neticami kurioziem vārtiem “Valmiera” FC panāca uzvaras rezultātu. Valmierietis Krišs Kārkliņš no kreisās malas sānu līnijas pa gaisa atdeva piespēli uz vārtu priekšu. Vārtsargs Kurakins bija pagājis uz priekšu pie pretinieka spēlētāja, lai varētu izsist bumbu un neļaut viņam to ar galvu ieraidīt vārtos. Bet bumbas trajektorija izrādījās tāda, ka bumba ielidoja vārtu augšējā stūrī un Kurakins to vairs nespēja sasniegt. Pēc šādiem zaudētiem vārtiem FK “Jelgava” spēlētāji vairs nespēja atrast sevi pietiekami daudz motivācijas, lai lauztu spēles gaitu, bet valmieriešus pilnīgi apmierināja divi gūtie vārti.





Nākamo savu spēli FK “Jelgava” aizvadīs mājās 29. augustā uz olimpiskā čempiona Jāņa Lūša vārdā nosauktā stadiona Zemgales Olimpiskā centrā, tiekoties ar FK “Spartaks” (Jūrmala). Jūrmalnieki nav mūsu futbolistu galvenais mērķis, bet spēlējot pret tiem rādīs visas savas spējas. Ja pie tam spēlē varēs piedalīties Jurijs Zaharkivs un Artjoms Radčenko, mēs varam sagaidīt arī negaidītus pārsteigumus.





Komandu sastāvi:

“Valmiera” FC: Vlad Eleferenko (G), Krišs Kārkliņš (C), Ēriks Punculs (Daniels Balodis 80'), Toluwalase Emmanuel Arokodare (Daniils Skopenko 85'), Olaide Muhammed Badmus, Alvis Jaunzems, Jorge Duarte Rodrigues Mendes Teixeira (Djibril Gueye 74'), Julien Albert Marc Celestine, Mykola Musolitin (Pape Yare Fall 80'), Mootez Zaddem (Luka Silagadze 46'), Mohamed Victor Diagne.





FK “Jelgava”: Vladislavs Kurakins (G), Ivo Minkevičs, Marks Kurtišs (C), Daniils Hvoiņickis, Ingus Šlampe, Artems Radčenko (Ričards Korzāns 58'), Jevgeņijs Kazačoks, Dmitro Semjonovs, Andris Krušatins, Jusufs Sovs (Dāvis Indrāns 74'), Veslijs Džons.





Turnīra tabula:

Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirts Zaudējumi Punkti 1. Riga FC 15 14 0 1 42 2. RFS 16 13 1 2 40 3. Valmiera FC 16 8 4 4 28 4. FK Ventspils 16 6 5 5 23 5. FK Spartaks 15 6 5 4 23 6. BFC Daugavpils 16 4 3 9 15 7. FK Metta 15 4 3 8 15 8. FK Liepāja 15 3 5 7 14 9. FK Jelgava 16 4 2 10 14 10. FK Tukums 2000/TSS 16 0 4 12 4

Foto: Ruslans Antropovs