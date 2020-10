FK “Jelgava” šķiras no rezultatīvākā futbolista un vēl sešiem spēlētājiem

FK “Jelgava” piektdien savā mājas lapā paziņoja, ka sešas spēles līdz Optibet Virslīgas čempionāta beigām, šķīrās no sava rezultatīvākā futbolista Jurija Zaharkiva un vēl sešiem spēlētājiem.

Futbola klubs “Jelgava” pārtraucis attiecības ar leģionāriem – Juriju Zaharkivu, Dmitro Semjonovu, Artjomu Radčenko, Jusufu Sovu un Latvijas futbolistiem – Jevgeņiju Kazačoku, Igoru Kozlovu un Ņikitu Ivanovu. Sadarbības pārtraukšanas iemeslus klubs neatklāja, bet to var saistīt ar augusta beigās publicēto paziņojumu par to, ka SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" samazināja finansējumu futbola klubam un ar to, ka komanda pacēlās turnīra tabulā, izvairoties no pārspēlēm.

Svarīgākie no aizgājušiem spēlētājiem varētu būt Jurijs Zaharkivs un Dmitro Semjonovs. Radčenko, Ivanovs un Kozlovs jau labu laiku nespēlēja traumu dēļ. Kazačoks un Sovs, lai arī izskatījās perspektīvi spēlētāji, neparādīja to, ko no viņiem gribētos redzēt.

Visticamāk, aizgājušo spēlētāju pozīcijas, ieņems dublieru komandas futbolisti, kuriem ir gana daudz motivācijas pierādīt sevi, bet kuriem vēl pietrūkst pieredzes Virslīgā.

FK “Jelgava” šobrīd gatavojas Optibet Virslīgas čempionāta 22. kārtas mačam pret “Riga” FC un Latvijas kausa ceturtdaļfinālam pret FK “Ventspils”, kas risināsies 21. oktobrī, plkst. 13:30 Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā. Savukārt jau šo sestdien, 10. oktobrī uz kluba bāzes dabīgā seguma laukumā aizvadīs pārbaudes spēli pret BFC “Daugavpils”, kurā varēs pavērot jaunu komandas sastāvu.

Izmantots FK “Jelgava” publicitātes materiāls.

Foto: Ruslans Antropovs