“FS Jelgava/Albatroz SC” piekāpjas Latvijas čempioniem

Futbola komanda “FS Jelgava/Albatroz SC” vakar izbraukumā “Atbildīgās spēles” Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfinālā ar rezultātu 0:3 (0:3) piekāpās čempionu vienībai “Riga FC”.

Jelgavas futbola atbalstītāji kuplā skaitā ar skaļiem izsaukumiem sagaidīja intriģējošās spēles sākumu uz noīrētā divstāvu autobusa laukuma malā. Kā jau bija paredzēts, tikšanās sākās ar ļoti ātru futbolu un pirmo sitienu vārtu rāmī veica “FS Jelgava/Albatroz SC” uzbrucējs Danila Patijčuks, iesaistot spēlē “Riga FC” un Latvijas futbola izlases vārtsargu Robertu Ozolu.

Rīdzinieki izmantojot savu pieredzi, aktīvi traucēja jelgavnieku aizsargiem izvadīt bumbu laukumā un piespieda tos kļūdīties, nekavējoties cenšoties gūt vārtus. Pirmos vārtus “Riga FC” labā 11. minūtē ar precīzu tālsitienu guva Nedeljko Piščevičs – 0:1. Līdz puslaika beigām laukuma saimnieku spēlētāji Ritvars Rugins un Stanislavs Krapukhins guva vēl divus vārtus panākot rezultātu 0:3.

“FS Jelgava/Albatroz SC” spēja veidot arī savus uzbrukumus un bīstamas situācijas pie pretinieku vārtiem. Aizsargam Bruno Agnim Čākuram bija lieliska iespēja gūt vārtus pēc standarta situācijas izspēles, bet diemžēl, sitiens nesanāca pārāk precīzs. Pirmajā puslaikā jelgavnieku rindās ar aktīvu uzbrukumu veidošanu izcēlās leģionārs Rjotaro Nakano, kurš arī veica vairākus sitienus vārtu virzienā.

Otrajā puslaikā jelgavniekiem bija krietni vairāk iespēju apdraudēt “Riga FC” vārtus, bet tos neskartus spēja nosargāt vārtsargs Roberts Ozols. Neskatoties uz negūtiem vārtiem, “FS Jelgava/Albatroz SC” spēlētāji guva lielisko pieredzi cīnoties ar vienu no Latvijas spēcīgākām komandām un papildus motivāciju nākotnes cīņām, neskatoties uz to ka šosezon ir jāizstājas no cīņas par Latvijas kausu.

Jau šo trešdien 25. augustā Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā “FS Jelgava/Albatroz SC” tiksies ar Nākotnes līgas turnīra tabula otrās vietas īpašniekiem FK “Tukums 2000/TSS” un centīsies tos pārspēt, lai uzlabotu savus rezultātus čempionātā.

Foto: Ruslans Antropovs / no arhīva