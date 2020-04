Futbola federācija aicina valdību izvērtēt iespējas atļaut sportiskās aktivitātes ārā

Latvijas Futbola federācija (LFF) piektdien ir nosūtījusi aicinājumu Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) un Veselības ministrijai (VM) izvērtēt iespējas mazināt Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus un atļaut organizētu bērnu, jauniešu un pieaugušo sportiskās aktivitātes ārā.

LFF aicina atļaut vadīt āra sporta nodarbības "pēc iespējas drīzākā termiņā" tām sporta organizācijām, kuras "ir spējīgas nodrošināt visus nepieciešamos drošības pasākumus".

LFF pauž pateicību un gandarījumu par atbildīgo institūciju līdzšinējo darbību un izstrādātajām kopējām rekomendācijām fizisko aktivitāšu norisei āra sporta bāzēs, kuras pašlaik izvērtē VM un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) profesionāļi.

Federācija un tās biedri - futbola klubi un organizācijas - ir izstrādājuši "specifiski futbolam paredzētas treniņu aktivitāšu norises rekomendācijas", kuras LFF vērtējumā var palīdzēt risināt pašreizējo situāciju. Rekomendācijas ir nodotas izvērtēšanai atbildīgajām institūcijām.

LFF uzskata, ka aktivitāšu organizatoriem īstenojot strikti noteiktus preventīvos un drošības pasākumus, ir iespējams nodrošināt kontrolētu procesu, lai bērni, jaunieši un pieaugušie varētu iesaistīties "fiziskajai un garīgajai veselībai tik ļoti būtiskajās āra sporta aktivitātēs".

"It īpaši bērniem un jauniešiem ierobežotās socializēšanās iespējas ilgtermiņā var iezīmēt negatīvas sekas. Kontrolētām nodarbībām trenera vadībā un distancētai citu vienaudžu klātesamībai šobrīd var būt pozitīva loma, vienlaicīgi mazinot jauniešu vēlmi nesankcionēti un neorganizēti tikties citās publiskās vietās," teikts federācijas paziņojumā.

LFF apelē pie āra nodarbību labvēlīgās ietekmes uz imunitātes nostiprināšanu. Tāpēc bērniem līdz sešu gadu vecumam esot nepieciešams nodrošināt organizētas āra sporta aktivitātes ar koordinētu piekļuvi āra sporta infrastruktūrai vismaz reizi nedēļā, bērniem no septiņu līdz deviņu gadu vecumam - vismaz divas reizes nedēļā, jauniešiem no desmit līdz 14 gadu vecumam - vismaz trīs reizes nedēļā, bet jauniešiem no 15 gadu vecuma un pieaugušajiem - neierobežotu skaitu reižu nedēļā.

Federācijas piedāvātajā drošības un prevencijas pasākumu plānā vienam futbola nodarbības dalībniekam nodarbības aizvadīšanai tiek solīti vismaz 50 kvadrātmetri. Grupas nepārsniegšot astoņus cilvēkus, starp dalībniekiem tikšot nodrošināta noteiktā distance un tikšot mēģināts izvairīties no dalībnieku fiziska kontakta. LFF uzskata, ka āra sporta nodarbību laikā ir iespējams ievērot visus valstī noteiktos ārkārtējās situācijas ierobežojumus un neveicināt infekcijas izplatību.

LFF cer, ka piedāvātās rekomendācijas, pieņemot attiecīgus lēmumus, būs noderīgas turpmākas Covid-19 ietekmes mazināšanai un Latvijas sporta dzīves stiprināšanai.

Kā ziņots, Covid-19 dēļ noteiktās ārkārtas situācijas laikā Latvijā ir aizliegta publiska pulcēšanās, tostarp sporta spēles un treniņi, tostarp sporta skolu darbs.

Foto: no arhīva