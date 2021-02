Futbola skola “Jelgava” ir apstiprinājusi budžetu un nodarbībās plāno iesaistīt 550 bērnu

Futbola skola “Jelgava” šogad plāno ieguldīt 682 tūkstošus eiro jauno futbolistu sagatavošanā, lielāko finansējuma daļu piesaistot no privātajiem sponsoriem, kā arī no audzēkņu vecāku iemaksām. Savukārt lielākie tēriņi 2021. gadā paredzēti treneru, fizioterapeitu un cita apkalpojošā personāla atalgojumam un sporta laukumu nomai un uzturēšanai, informē FK “Jelgava” direktors Marks Dresmanis.

Apstiprinātais futbola skolas budžets paredz, ka vecāku maksājumi nosegs 32% plānoto izdevumu, bet 26% iemaksās futbola skolas sponsors “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””. Tāpat nozīmīgu ienākumu sadaļu veido Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) - 21%), kas skolai kā akreditētai sporta izglītības iestādei piešķir dotāciju treneru atalgojumiem, un Latvijas Futbola federācija (7%). Jelgavas domes paredzamais atbalsts veido tikai 4%, bet pārējos nepieciešamos līdzekļus plānots iegūt no laukumu izīrēšanas, līdzdalības dažādos projektos un no citiem avotiem.

Savukārt lielākā izdevumu pozīcija būs atalgojums treneriem un darbiniekiem (49%), pēc tam - sporta laukumu noma un uzturēšana (12%), inventārs un sporta nodrošinājums, administrācija (abas pozīcijas pa 8%) spēlētāju nodrošinājums (7%), 1. līgas komandas uzturēšana (6%), kā arī izdevumi medicīnai, darbinieku izglītībai un citām vajadzībām.

“Vecāku atbalsts jauno futbolistu sagatavošanai mums kā sabiedriskai organizācijai, kas paši piesaistām lauvas tiesu līdzekļu, joprojām ir nozīmīgs, taču ir iezīmējusies pozitīva tendence, kas liecina, ka lielāko daļu finansējuma skolai vairs nav jāsedz no vecāku maciņiem, bet to nodrošina mūsu ģenerālsponsora “Igate” atbalsts un piesaistītais finansējums no IZM,” skaidro futbola kluba “Jelgava” direktors Marks Dresmanis.

Futbols diemžēl nav starp Jelgavas domes prioritāri atbalstītajiem sporta veidiem un tiek finansēts pēc pārpalikuma principa, lai gan pilsētā ar to nodarbojas simtiem bērnu. Futbola kluba “Jelgava” komanda, jaunajā sezonā nesaņemot pašvaldības atbalstu, nestartēs virslīgā, un klubs koncentrēsies uz jaunatnes un bērnu sporta attīstību. Pagājušajā gadā 2. līgā uzvarēja un šogad 1. līgā startēs komanda, kas pilnībā komplektēta no skolas audzēkņiem.

Šogad futbola skolas “Jelgava” plānā ir virkne uzdevumu – turpināt pilnveidot treniņu kvalitāti un programmas, atbalstīt treneru izglītību, nodrošināt bērniem fizioterapeita atbalstu, organizēt diennakts nometnes, turnīrus un futbola festivālu. Paredzēts izstrādāt meiteņu futbola attīstības stratēģiju un ieviest virkni citu jauninājumu.

2020. gadu futbola skola noslēdza ar 490 audzēkņiem no Jelgavas pilsētas un novada, Ozolniekiem un citiem novadiem, un tas par spīti Covid -19 ir līdz šim lielākais skaits skolas vēsturē.

Šogad par spīti ierobežojumiem, kas noteikti pandēmijas ierobežošanai, izvirzīts mērķis sporta nodarbībās iesaistīt 550 Jelgavas un tuvējo novadu bērnus. Pašlaik skola turpina uzņemt zēnus un meitenes no 4 gadu vecuma, ierobežojumu laikā treniņi notiek 2 līdz 5 reizes nedēļā un ilgst no 30 līdz 90 minūtēm. Nodarbības tiek organizētas, stingri ievērojot Covid-19 ierobežošanai noteiktās prasības, – nodarbību grupās ir ne vairāk kā desmit bērnu, ar katru grupu strādā savs treneris.

