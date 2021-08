Iepazīstinās ar Jelgava futbola alu

Svētdien, 15. augustā 18:00 Zemgales Olimpiskajā centrā pirms Latvijas 3. līgas spēles tiks atvērta pirmā muca ar Jelgavas futbola alu - “Jautrais futbolists”.

Jelgavas alus darītavas “Viedi” pārtikas tehnoloģe Anna Ozola ir izstrādājusi recepti jaunam putojošam dzērienam, kurš ir veltīts futbola kustībai. Šim sporta veidam mūsu pilsētā ir gara vēsture un visspožāk tā uzspīdēja pēc neatkarības atjaunošanas.

Alus “Jautrais futbolists” pirmās mucas atklāšanas svētki notiks pirms Latvijas 3. līgas Rietumu zonas spēlēs starp vietējo JFC “Jelgava” un FK “Lielupe”. Pasākumā varēs piedalīties visi, kas varēs uzrādīt Covid-19 sertifikātu (sertifikātam jābūt vai nu izdrukātam vai QR kodam Jūsu telefonā, lai pie ieejas to var pārbaudīt - ja Jums nav iespēja pašiem to ielādēt, to Jūsu vietā izdarīs Jelgavas Domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11).

Spēles laikā tribīnēs darbosies "Viedi alus bufete" un "Karameļu darbnīcas saldumu kiosks". Pasākuma organizatori aicina jauno alus šķirni izbaudīt bez pārmērībām, lai negatīvi neietekmētu savu veselību.