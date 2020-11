Igors Ļebedevs: “Gaidām. Cenšamies būt pozitīvi noskaņoti.” (VIDEO)

“Zemgale Juniors” galvenais treneris Igors Ļebedevs intervijā stāsta ar ko šobrīd nodarbojās Jelgavas ledus sporta skolas (JLSS) audzēkņi, kādas negatīvas sekas rada sportošanas ierobežojumi un ko var mēģināt darīt, lai pārvarētu grūtos laikus.





"Zemgale Juniors" šo sezonu iesāka ar zināmām problēmām sastāvā, bet tad tās aizvietoja pavisam citas. 10. oktobrī Jelgavas ledus sporta skola aizgāja karantīnā, bet pēc tā neatsāka spēlēt dēļ valstī ieviestas ārkārtējās situācijas. Komandas treneru korpusam ar ierobežotam iespējam, nākas strādāt pie sportistu fiziskās sagatavotības uzturēšanas un cerēt uz atgriešanas uz ledus.

- Sacensību un treniņu atcelšana priekš “Zemgale Juniors” dēļ Covid-19 ierobežojumu ieviešanas bija nepatīkams pārsteigums priekš visiem. Kādus negatīvus faktorus radīja it kā neliels pārtraukums priekš jaunatnes komandas.

Negatīvais faktors ir ietekmējis visu valsti. Arī pārējos sporta veidus. Mēs, kā zināms no 10. oktobra gan Virslīgas komanda, gan JAHL, gan visa skola aizgājām karantīnā. Valdība ieviesa stingrus ierobežojumus un mācību-treniņu process notiek attālināti. Visu šo laiku izmantojam mūsu bāzi Pasta salā, kur arī vasarā notika bērnu nometne. Šī iespēja mums ir un mēs to darām. Notiek treniņi gan attālināti, gan ārā. Nesen tika ieviesti vēl stingrāki ierobežojumi, ka ne vairāk, kā 10 spēlētāji var atrasties treniņā. Mēs cenšamies ievērot noteikumus un cenšamies tiem pakārtot savu darbu.

Godīgi pateikšu, vienmēr cenšamies izrunāties ar sporta skolas direktoru Aivaru Zeltiņu un domāt, kā rast iespēju individuāli, pieaicinot visus pārējos skolas trenerus, veikt treniņa procesu uz ledus, kā mēs to darījām pavasarī, ievērojot visus attālumus un ierobežojumus, bet treniņi notika. Mēs zinām, ka nevar notikt treniņi iekštelpās un valdība īpaši akcentēja slidošanu. Domājam, kā lai spēlētājiem nodrošinātu treniņu process. Patreiz vairāk uzsvars tiek likts uz fizisko sagatavošanu, bet mēs esam sporta veids, kuram ir nepieciešami ikdienu treniņi uz ledus. Tas ļoti ietekmē mūs. Nesen tika paziņots, ka nepilngadīgie nevar trenēties un dēļ tā patreiz nevar spēlēt arī hokeja skola “Rīga”.

- Tas nozīmē, ka it kā nelielā pauze stipri ietekmē slidošana prasmes, jo hokejs bez ledus nav iedomājams.

Nu protams, protams. Hokejistam nepieciešams savas prasmes un iemaņas ik dienu pilnveidot uz ledus. Es vēl varētu pateikt, ka ļoti ietekmē, jo redzot, kā mēs atgriezāmies pēc karantīnas ar Virslīgas (piez. - tā ikdienā turpina saukt Optibet hokeja līgu) spēlētājiem. Mēs praktiski veicam otro sagatavošanas etapu un pakāpeniski palielinām slodzi, konsultējoties ar fizioterapeitiem un ārstiem, cenšoties ieklausīties un ievērot viņu padomus. Grūti, grūti. Neslēpsim, arī spēlētāji to izsaka.

Mums pats svarīgākais, lai mēs pakāpeniski sakārtotu savu galvu un ķermeni, lai pieņemtu pareizos lēmumus, to ko grib redzēt galvenais treneris. Arī šeit tas pats arī jauniešiem. Pēc tik ilga pārtraukuma tas ļoti ietekmēs.

- Vai visi spēlētāji no “Zemgale Juniors” piedalās treniņos?

Uzreiz pateikšu, visi nepiedalās. Nepiedalās tie, kas mums nedzīvo Jelgavā. Tas kārtējo reizi parāda, cik viņi mīl savu sporta veidu, cik viņi gatavi ziedot un ievērojot visus ierobežojumus, lai atnāktu uz treniņu. Bet neslēpšu – ne visi apmeklē. Tas mūsu treneru korpusu arī satrauc, jo mēs esam aiz Virslīgas komandas, kurai primārais uzdevums gatavot spēlētājus priekš tās.

Neko labu patreiz es pateikt nevaru. Skatīsimies, kas notiks tālāk. Visi gaida, ne tikai mēs – Jelgavas treneri, bet arī visā valstī un pārējos sporta veidos, kādu lēmumu pieņems valdība pēc 6. decembra.

- Kādas ilglaicīgas sekas šī pauze atstās?

Pirmām kārtām, sportistam ar sistemātiskiem treniņiem, pēc tik ilga laika perioda, ķermenim atkal ir jāatgūst tās prasmes un iemaņas, kuras bija iepriekš. Parasti sagatavošanas etapu mēs tā arī sākam – ar nūjas tehnikām un slidošanas elementiem. Pilnībā apturēts sacensību etaps, līdz ar to spēlētāji izsisti no spēļu ritma.

Pats galvenais šajā mirklī, ko mēs visi treneri vēlamies, lai mums atļautu trenēties vismaz individuāli uz ledus, kā mēs to darījām pavasarī, ievērojot visus ierobežojumus uz ledus un ģērbtuvēs. Ārā paliek aizvien aukstāks, treniņus, cik varēsim tik vadīsim, bet... Pats galvenais un primārais uzdevums, lai mēs atkal atsāktu trenēties uz ledus.

- Tas nozīmē, ka šī pauze, pēc kaut kāda laika var ietekmēt arī izlases spēles kvalitāti?

Viennozīmīgi. Arī tiem spēlētājiem, arī pārējiem, kuri varbūt nav izlases kandidāti, arī junioriem un jauniešiem. Jebkuru spēlētāju, vēlreiz atkārtošu, viņi izsisti no ritma. Fiziskie treniņi notiek. Loģiski, mēs arī iesakām, rast iespēju mājās vai arī šeit pie halles izpildīt metienus sauszemē, ripas vai bumbiņas kontroles uzdevumus. Tas tīri, viņa apziņa, kā viņš to uztver, kā viņš grib sevi attīstīt un pilnveidot šajos ierobežojumu apstākļos. Protams, gaidām. Gaidām, kas notiks.

- Kaut kad jau tiks atcelti ierobežojumi, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai spēlētāji atgūtu savu formu?

Mēs šobrīd šo ceļu jau ejam ar Virslīgas komandu. Praktiski, divas vai trīs nedēļas, viennozīmīgi. Tas ir Virslīgas spēlētājam, kur vienam otram ir pieredze spēlēt citos klubos un līgās. Jauniešiem, kuri ikdienā pilnveido sevi Jauniešu attīstības hokeja līgā (JAHL), būs nepieciešamas trīs – četras nedēļas, lai atkal būtu gan fiziskā formā, gan atjaunotu nepieciešamas individuālās prasmes, gan pāru un maiņu sadarbību. Laiks paies.

- Ja čempionātu pagarinās, piemēra uz vasaru, vai tas būs pieņemami vai nē?

Kā mums pateiks, tā mēs arī darīsim. Mēs visi zinām, ka pavasarī Rīgā notiks pasaules čempionāts, kas arī šogad būs tik vēlā laikā, kā līdz šim tas nav bijis – no 22. maija līdz 6. jūnijam. Mēs būsim priecīgi, ja mums atļaus trenēties un spēlēt. Cik laiks nepieciešams, loģiski, ka hokeja federācija domās, kā glābt čempionāta izspēli. Divi, trīs apļi. To es nevaru pateikt, bet mēs būsim priecīgi, ja čempionāts notiks un hokejisti spēs ar spēlēm apliecināt savas prasmes un iemaņas.

Gaidām. Cenšamies būt pozitīvi noskaņoti, jo katru dienu lasot statistiku, saprotam, ka esam atkarīgi. Jāspēj pasargāt sevi, tas ir tas, ko mēs varam ietekmēt. Pārējais ir ne no mums atkarīgs.

- Ar kādiem vārdiem Jūs uzmundrinātu hokejistus strādāt individuāli šajā smagā laikā?

Es jau kaut kādu laiku pirms tam teicu saviem kolēģiem un audzēkņiem, ka viņi ir veseli, ambiciozi jaunieši, kas vairākus gadus no bērnības ikdienā trenējas savā izvēlētā sporta veidā un mīl to darīt, jo tas nes gandarījumu un prieku. Māk pārvarēt gan grūtības, gan zaudējumus. Veidojās, kā personības un sportisti. Mēs arī cenšamies, lai viņi būtu pozitīvi noskaņoti. Atbildīgi paši pret sevi, pret komandu, pret treneru personālu, kurš ikdienā strādā. Tas viss ir atkarīgs tikai no viņiem, neviens viņu vietā to neizdarīs.

Vecāki, kā spēja nodrošināja ar formu. Sporta skola nodrošina sporta bāzi, kura nepieciešama, lai sportists un jaunietis, augtu un pilnveidoties. Pārējais ir atkarīgs tikai no viņiem pašiem.

Es zinu, ka viņi seko arī citām hokeja līgām, viņiem noteikti ir savi elki, kuriem viņi cenšas līdzināties. Sporta skolā ir izveidota “piramīda” (piez.- hokejista izaugsmes sistēma, kura no iesācēja līmeņa aizved līdz augstākam līmenim klubā, līgā vai valstī). Virs mums ir Virslīgas komanda un viņi redz, ka ir kur tiekties. Ja viņi spēs sevi apliecināt un būs pamanāmi, viņiem būs iespēja uziet augstākā līmenī Virslīgā, noteikti pārstāvēt jauniešu, junioru, Latvijas valstsvienību.

Esam pozitīvi noskaņoti. Mēs mīlam savu sporta veidu. Esam ieguldījuši lielu darbu un vēl tik pat daudz būs jāiegulda sevi, lai paliktu par sportistu, personību, kura spējīga būt konkurētspējīga šajā darba tirgū.

Lai Jums veicās un visiem laba veselība!



Foto/video: Ruslans Antropovs