Interesentu atzinību izpelnās “Remoss kauss” Jelgavā (FOTO)

“Lieliski, ka Latvijā noorganizētas vēl vienas atzīstama līmeņa starptautiskas sacensības alpīnisma tehnikā. Līdz šim bija tikai ikvasaras Latvijas čempionāts un “Zelmas kauss” alpīnismā, kas jau ap 10 gadu norisinās āra apstākļos jūnijā Baiļos. Ļoti ceru, ka par līdzīgu tradīciju izveidosies arī “Remoss kauss”,” pēc sestdien Jelgavas Sporta hallē aizvadītajām sacensībām spriež viens no dalībniekiem jelgavnieks Mārtiņš Bušs.

Noskaidrot spēcīgāko Jelgavā bija ieradušās 16 pieaugušo komandas – sporta klasē septiņas un amatieru konkurencē deviņas. Tostarp astoņas no Latvijas, septiņas no Lietuvas un viena Krievijas komanda no Sanktpēterburgas. Kā jau sacensībās, uzdevums bija pēc iespējas ātrāk un precīzāk izpildīt alpīnisma tehnikas elementus septiņās dažādas grūtības distancēs.

Vairāk par “Remoss kausa” norisi un atziņām – 27. februāra “Zemgales Ziņās”

Foto: Eva Pričiņa