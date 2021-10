Izskrien gadskārtējo rudens krosu

Kā ik rudeni, pļavā iepretim Jelgavas pilij aizvadītas Jelgavas skolēnu spartakiādes sacensības un pilsētas atklātais čempionāts krosa skrējienos.

Jaunākajā grupā, kur 2010. – 2012. gadā dzimušajiem bija jāveic 500 metru, meiteņu konkurencē pirmās finišēja Eva un Sāra Dorbes, izcīnot attiecīgi pirmo un otro vietu. Abas mācās 4. sākumskolā, bet startam bija pieteikušās individuāli. Trešā ātrākā bija Marta Pecka no Tehnoloģiju vidusskolas. Zēniem savukārt uzvarētāju trijniekā vietu secībā Roberts Marnauza no 4. vidusskolas, Salvis Šķirus un Anrijs Bīmanis no Centra pamatskolas.

2008. – 2009. gadā dzimušie skrēja 800 metru apli, kuru pirmās pieveica Emīlija Vīksna (4. sākumskola), Emīlija Brauna (4. vidusskola) un Evelīna Ozola (4. sākumskola), bet ātrākie puiši – 4. vidusskolas audzēkņi Toms Baškevics, Rinalds Ivanovs un trešajā vietā Rūdolfs Čābūts no Centra pamatskolas.

2006. – 2007. gadā dzimušo konkurencē 1000 metru distancē no meitenēm pirmā finišēja Spīdolas Valsts ģimnāzijas audzēkne Sanija Gasparoviča, atstājot otro un trešo vietu Jelgavas Valsts ģimnāzijas skrējējām Betijai Gersonei un Rūtai Šķirus. Puišiem savukārt skolasbiedri no Jelgavas Valsts ģimnāzijas Mārtiņš Rubezis un Roberts Tomass ieņēma pirmo un trešo vietu, bet otrajā – Reinis Šnepsts no Tehnoloģiju vidusskolas.

1000 metrus skrēja arī vidusskolas vecuma jaunietes, un pie godalgām šajā konkurencē vietu secībā tika Marta Puķīte, Madara Ozoliņa (abas no Jelgavas Valsts ģimnāzijas) un Albertīna Rudņeva no Jelgavas tehnikuma. Jauniešiem 1600 metru distancē savukārt Jelgavas tehnikuma pārstāvjiem viss goda pjedestāls: pirmais Gatis Drieks, otrais ātrākais Rihards Pluškevics, trešais – Mareks Lazdāns.

51. skolēnu spartakiādes programmā tas bija mācību gada pirmais pasākums, un dalībnieku epidemioloģisko ierobežojumu dēļ mazāk nekā citkārt. “Ceram, ka āra apstākļos izdosies sarīkot arī futbola turnīru, bet pārējās iespējas jau vairāk būs atkarīgas no epidemioloģiskās situācijas,” teic spartakiādes galvenā tiesnese Sporta servisa centra direktora vietniece Maija Actiņa.

Tikmēr paprāva konkurence bija pilsētas atklātajā rudens krosa čempionātā vīriem – 3000 metru distancē devās17 skrējēju, no kuriem finiša līniju pirmais šķērsoja Toms Komass, aiz viņa Ņikita Samsonovs un Niks Normunds Zauls. Tādu pašu distanci pieveica arī trīs dāmas – ātrākā Līna Siliņa, aiz viņas Ilona Daģe un Veronika Kuļiņeca.

