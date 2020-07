Izskrieta otrā kārta seriālā "Ielūdz Ozolnieki” (FOTO)

56 skriešanas entuziasti vakar bija atsaukušies uz seriāla "Ielūdz Ozolnieki” aicinājumu piedalīties otrās kārtas sacensībās, kas aplī ap Ozolnieku ezeru piedāvāja divu, sešu un 10 kilometru distances.

Garākajai gan bija tikai septiņi piekritēji, no kuriem starp četriem kungiem ātrākais izrādījās jūrmalnieks Gundars Pētersons, bet starp trim dāmām – mājiniece Sandra Platā.

Kuplākais pulks – 33 skrējēji – stājās uz sešu kilometru starta. Finišā no vīriem pirmais ieradās V40 grupas sportists no Ozolnieku Skrējēju kluba jelgavnieks Salvis Brasavs, bet no sievietēm – septiņpadsmitgadīgā jelgavniece Emīlija Upmale.

16 visdažādākā vecuma bērni pārbaudīja spēkus divos kilometros, kur uzvarēja jelgavnieks Juris Kalnietis (V11) un baušķeniece Laura Smane (S11).

Seriāls norisināsies sešās kārtās, no kurām kopvērtējuma uzvarētāju noteikšanai pa vecuma grupām ņems vērā četrus labākos rezultātus. Nākamā skrējienu kārta – 19. jūlijā.

Foto: Eva Pričiņa