Janetas Rozentāles komandai vēsturiska uzvara konferences čempionātā

Latviešu basketbolistes Janetas Rozentāles pārstāvētā “Florda Atlantic” komanda NCAA, jeb ASV koledžu basketbola čempionātā svinēja vēsturisku uzvaru un noslēdza “USA” konferences čempionātu astoņu labāko komandu pulkā.

Teksasas štata pilsētā Frisko tika aizvadīs “USA” konferences čempionāts, jeb izslēgšanas turnīrs, kur J.Rozentāles vienība otrajā kārtā ar 72:66 izdevās pieveikt “University of Alabama at Birmingham”, tādējādi pārrakstot komandas vēsturi. “Florida Atlantic” NCAA startē kopš 2012.gada un līdz šim komanda nebija izcīnījusi nevienu uzvaru čempionāta ietvaros (izslēgšanas turnīrā), taču 11.marta spēlē izdevās šo “lāstu” noņemt. Turklāt lieli svētki bija galvenajam trenerim Džimam Džabiram, kuram tā bija 500.uzvara NCAA karjerā.

Dobelniece spēlē pret Alabamas universitātes basketbolistēm laukumā pavadītajās 23 minūtēs ar punktiem neatzīmējās, raidot garām visus septiņus metienus no spēles, taču izcīnīja trīs bumbas zem groziem un bloķēja divus pretinieku metienus.

“USA” konferences ceturtdaļfinālā J.Rozentāle ar partnerēm tikās aci pret aci ar savas divīzijas vienību “University of Texas at El Paso”, kurai sezonas regulārajā čempionātā vienā no spēlēm tika zaudēts ar graujošu -30, bet otrā spēlē pretinieces tika pieveiktas ar 67:72. Teksasietes, kuru rindas pārstāv divas citas latvietes Sabīne Lipe un Dagne Apsīte, bija favorītes šajā mačā un to pierādīja laukumā, uzvarot dueli ar 74:67.

Latvijas uzbrucēja, kas lielāko savas karjeras laiku pavadījusi slīpējot meistarību Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā, pret Teksasas universitātes vienību laukumā pavadīja 33 minūtes, kas bija otrs lielākais spēles laiks starp komandas biedrenēm. 180 centimetrus garā spēlētāja guva 15 punktus un kļuva arī par savas vienības rezultatīvāko spēlētāju. Basketbolistes rēķinā arī trīs atlēkušās bumbas, četras personīgās piezīmes, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas un divi bloķēti metieni.

Pēc piedzīvotā zaudējuma “Florda Atlantic” sezonu “USA” konferencē noslēdza astoņu spēcīgāko komandu pulkā, taču līdz īstajam “Marta trakumam”, kurā tiekas visu konferenču spēcīgākās komandas, kopā 64 vienības no visas Amerikas, neizdevās aizspēlēties. Līdz ar to Janetas Rozentāles sezona NCAA šosezon ir noslēgusies. 2020./2021.gada sezonā slaidā basketboliste caurmērā guvusi 9,9 punktus, izcīnīja 7,9 atlēkušās bumbas un bloķēja 1,3 metienus.

J.Rozentāle savas karjeras laikā “Florida Atlantic” universitātē aizvadīja pirmo pilno sezonu, jo pērno sezonu nācās izlaist universitātes (komandas) maiņas ierobežojumu dēļ. 2018./2019.gada sezonā Janeta pārstāvēja “South Florida Bulls”.

Foto: fausports.com