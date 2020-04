29. marta svētdienas rītā Jelgavas slimnīcā pārstāja pukstēt cīņas sporta leģendas Boļeslava Matuseviča sirds. Mūžu viņš atdevis sportam, jauniešiem un studentiem. Sava trenera vai kolēģa drosmi, cīņas sparu, neatlaidību un mērķtiecību, arī tēvišķo gādību un labvēlību piemin vai katrs, kas viņu pazina, jo sevišķi audzēkņi, kuru skaits mērāms simtos. Ievērojot ārkārtas situāciju valstī, bēres notika šaurā lokā. “Paldies, ka bijāt daļa no viņa dzīves,” “Ziņu” numurā sēru sludinājumā rakstīja Anitas kundze, kas kopā ar Boļeslavu 2016. gadā tika sveikti kā zelta pāris.

Pēc zaudējuma nāca uzvaras



Skanot Boņa, kā viņu sauca tuvākie, mīļākajai dziesmai “Jel cīnies, draugs…”, Zanderu kapos viņš tika guldīts blakus mātei Veronikai Matusevičai, kurai bija vienīgais dēls.

Boļeslavs piedzima 1940. gada 20. februārī Latgalē, Šķaunes pagastā, kura malā saiet kopā arī Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas valstu robežas. Puikas agrā bērnība ritēja Latvijas vēstures baigākajos gados. Nacistu okupanti tēvu Albertu Matuseviču aizveda no mājām, un viņš pazuda bez vēsts. Pēc Otrā pasaules kara māte ar dēlu pārcēlās uz Pierīgu. Pabeidzis pamatskolu, Boļeslavs aizgāja mācīties uz Rīgas Komunālās celtniecības tehnikumu. “Tur izmēģināju visus piedāvātos sporta veidus,” vēlāk stāstīja Boļeslavs, bet viņu, maza auguma puisi, kuram Rīgā taču nebija nekādu aizbildņu, nepieņēma. Visbeidzot viņš nokļuva pie Amsterdamas un Berlīnes olimpisko spēļu dalībnieka cīkstoņa Alberta Zvejnieka un tā arī palika cīņas sportā. Ar smaidu Boļeslavs atcerējās, ka pirmajās sacensībās visiem zaudējis, taču nākamajās, kas rīkotas pēc pārtraukuma vasaras brīvdienās, kurās viņš smagi trenējās un reizē arī strādāja, tika gūtas pirmās uzvaras.

Darba piedāvājums 22 gadu vecumā

Kā Boļeslavs Matusevičs stāstīja, Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā (tagad Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija) iestājies, vairoties no iesaukšanas padomju armijā. Taču no grūtībām un darba viņš vairījās. Neatlaidīgi trenējoties, 1960. gadā kļuva par Latvijas vicečempionu, bet 1961. gadā – par Latvijas čempionu brīvajā cīņā. 1962. gadā izcīnīja bronzas medaļu tolaik prestižajā Padomju Savienības jaunatnes čempionātā un reizē ar to ieguva sporta meistara klasi.

Visu rakstu lasiet 9.aprīļa “Zemgales Ziņās”

Foto: Latvijas Sporta cīņas federācijas arhīvs