Jelgavā atcelti sporta pasākumi un nodarbības pašvaldības sporta skolās

Ņemot vērā koronavīrusa Covid-19 izplatību un drošības riskus, valstī līdz 14. aprīlim izsludināts ārkārtas stāvoklis, kas paredz virkni ierobežojumu. Tie skar arī sporta nozari – Jelgavā ir atcelti sporta pasākumi un nodarbības pašvaldības sporta skolās, informē Sporta servisa centrs.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu ārkārtas situācijas laikā tiek pārtraukts visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process (treniņu, sacensību un mēģinājumu norise). Tas nozīmē, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta skolās – Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Jelgavas Specializētajā peldēšanas skolā un Jelgavas Ledus sporta skolā – mācību un treniņu process ir pārtraukts, un šajā pārtraukumā (no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim) nav pieļaujama izglītojamo dalība jebkādās sacensībās neatkarīgi no to norises vietas (Latvijā vai ārvalstīs) un dalībnieku skaita tajās, kā arī nav pieļaujama izglītojamo dalība treniņnometnēs (gan Latvijā, gan ārvalstīs), informē Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Sporta departamenta direktors Edgars Severs.

Drošības apsvērumu dēļ saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 13. marta rīkojumu līdz 14. aprīlim atcelti un aizliegti visi izglītības, kultūras, sporta un citi publiski pasākumi. Līdz ar to Jelgavā līdz 14. aprīlim atcelti gan pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" organizētie, gan pašvaldības sporta bāzēs paredzētie sporta pasākumi.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu līdz 14. aprīlim atcelti un aizliegti arī visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi virs 200 cilvēkiem. Paziņojumus par pasākumu atcelšanu publicē arī vairākas sporta veidu federācijas.

Latvijas Basketbola savienība no 13. marta uz nenoteiktu laiku apturējusi Pafbet Latvijas–Igaunijas čempionātu, "Douglas" Latvijas Sieviešu basketbola līgas čempionātu, "Ramirent" LBL2 čempionātu, LBL3 čempionātu, Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātu U-14, U-15, U-16, U-17 un U-19 vecuma grupās. Atcelts arī Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas rīkotais «Baltais» kausa izcīņas turnīrs U-10 un U-11 vecuma grupām, kā arī sabraukuma turnīri U-12 un U-13 vecuma grupām.

Latvijas Volejbola federācija līdz 14. aprīlim apturējusi visus Latvijā notiekošos volejbola pasākumus.

Latvijas Hokeja federācija apturējusi Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāta, kā arī Jaunatnes Attīstības Hokeja Līgas turpmākās 2019./2020. gada sezonas sacensības. Atlikušās divas "Optibet" hokeja līgas regulārā čempionāta spēles tiks aizvadītas pie tukšām tribīnēm – bez līdzjutējiem. Savukārt izslēgšanas spēļu kārta ir atcelta.

Latvijas Futbola federācija no 13. marta līdz turpmākam paziņojumam atlikusi visu bērnu un jauniešu (līdz 19 gadu vecumam) sacensību norisi gan valsts, gan reģionālā līmenī, kā arī Latvijas futbola pieaugušo sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm.

Informācijai par aktuālo citos sporta veidos aicinām sekot līdz konkrēta sporta veida federācijas mājaslapā.

