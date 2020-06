Jelgavā izveidoti āra badmintona laukumi

Divi no Jelgavas Pasta salas publiskajiem pludmales volejbola laukumiem pielāgoti āra badmintonam, informē Sporta servisa centrs. "Tā jelgavniekiem ir ne tikai iespēja iepazīt jaunu sporta veidu, bet arī droši nodarboties ar sportu vasarā, maksimāli izvairoties no kontaktēšanās," norāda Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" direktors Juris Kaminskis.

Lēmums divus pludmales volejbola laukumus pielāgot āra badmintona vajadzībām pieņemts, ņemot vērā sporta jomā noteiktos ierobežojumus un epidemiologu ieteikumus pandēmijas ierobežošanai. Lai jelgavnieki varētu izmēģināt jauno sporta veidu un arī vasarā sportot droši, "Sporta servisa centrs" iegādājās nepieciešamo laukumu aprīkojumu, savukārt raketes un bumbiņas spēlētājiem jānodrošina pašiem. Laukumi Pasta salā ir brīvpieejas.

Kad Latvijā beigsies ārkārtējā situācija un sabiedrība varēs atsākt sportot, visi četri Pasta salas smilšu laukumi tiks sagatavoti pludmales volejbolam, savukārt āra badmintona aprīkojums tiks pārcelts uz citu piemērotu vietu.

Kā stāsta Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds, āra badmintons ir līdzīgs telpu badmintonam, bet to var spēlēt zālienā, smilšu laukumā, parkā, dārzā, rotaļlaukumā, pagalmā vai pludmalē. Arī noteikumi nedaudz atšķiras no klasiskā telpu badmintona. "Tīkla augstums ir tāds pats – 1,55 metri –, bet ārā vairāk dominē spēcīgāki sitieni, gremdes, nevis māņsitieni, kā tas ir tradicionālajā badmintonā. Tāpat ārā var spēlēt ne tika vienspēles un dubultspēles, bet arī trīs pret trīs," viņš skaidro, piebilstot: lai gan āra badmintona individuālais aprīkojums ir pielāgots vējainam laikam, ļoti spēcīgā vējā to spēlēt nevarēs. Plašāka informācija par jauno sporta veidu atrodama Badmintona federācijas mājaslapā badminton.lv.

Foto: Sporta servisa centrs