“Jelgava/LLU” dramatiskā spēlē pieveic “Saldus” basketbolistus

Basketbola komanda “Jelgava/LLU” 14.decembrī, Svētā Valentīna dienas vakarā Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas čempionāta izbraukuma spēlē ļoti sīvā cīņā, spēles pagarinājumā pieveica BK “Saldus/Sporta skola” ar rezultātu 92:90. Uzvaru ar diviem precīziem soda metieniem komandai atnesa Kalvis Krūmiņš.

Līdzīga spēkošanās noritēja visas 40 minūtes no spēles pamatlaika. Mačā tika reģistrētas desmit vadības maiņas un desmit reizes tablo vēstīja neižšķirtu rezultātu. Tomēr, lai kā norotēja pamatlaiks, spēles uzvarētāju nācās noskaidrot pagarinājumā.

Pagarinājumu veiksmīgāk iesāka jelgavnieki, kas šo spēli aizvadīja bez viena no saviem labākajiem spēlētājiem Armanda Seņkāna. Kaspars Neimanis ar tālmetienu vadībā izvirzīja viesus – 83:80, uz ko “Saldus” basketbolisti atbildēja ar diviem precīziem soda metieniem vairākiem neprecīziem metieniem pēc kārtas. 18 sekundes līdz pagarinājuma noslēgumam tiesības izpildīt divus soda metienus nopelnīja jelgavnieks Toms Bitītis (rezultāts tobrīd 90:89 – vadībā “Jelgava/LLU”). Par nelaimi abi sodi mērķi nesasniedza un pēc mirkļa divus soda metienus devās izpildīt Saldus komandas spēlētājs Roberts Šmīdriņš, kurš realizēja tikai pirmo soda metienu, taču pēc neprcīzā raidījuma bumba nonāca “Saldus” komandas rīcībā. Piecas sekundes līdz finālsvilpei jelgavnieks Kalvis Krūmiņš pamanījās pārķert pretinieku piespēli un mājinieki nekavējoties pārkāpa noteikumus pret mūsu saspēles vadītāju, kurš bija precīzs abos brīvmetienos, nodrošinot “Jelgava/LLU” uzvaru ar 92:90.

“Šī spēle bija kā saldais ēdiens skatītājiem. Baudāma spēle un neprognozējams iznākums līdz pēdējām sekundēm, taču es saviem spēlētājiem nodevu ziņu, ka mēs nevaram paļauties uz veiksmi. Kopumā spēlējām labi. Lielākais prieks, ka nespēlējot A.Seņkānam un tajā brīdī, kad piezīmju normas un traumas dēļ laukumu pameta pieredzējušie spēlētāji, ir basketbolisti, kas nākot no rezervistu soliņa neapjūk kritiskās situācijas. Tas nozīmē to, ka komandai ir raksturs. No šīs spēles jāpaņem tikai pozitīvās emocijas un jābūt gataviem uz izslēgšanas spēlēm. Vairāk jāizbauda tas, ko mēs darām, jo kad paši spēlētāji to sajuta laukumā, uzlabojās arī sniegums kopumā,” maču vērtē “Jelgava/LLU” galvenais treneris Gatis Justovičs.

Divi sezonas rekordi Andrim Justovičam, kurš sakrāja 31 punktu deviņas atlēkušās bumbas. Kaspars Neimanis izcēlās ar 17 punktiem, bet Armands Ginters guva 15 punktus un izcīnīja 15 bumbas zem groziem.

“Jelgava/LLU” vienībai nākamā spēle paredzēta 21.februārī, kad Jelgavas sporta hallē savu skatītāju priekšā būs jātiekas ar “LU/BS Rīga”. Rīdzinieki ar 11 uzvarām un četriem zaudējumiem LBL2 Rietumu zonas turnīra tabulā atrodas 4.vietā. Abu komandu pirmajā tikšanās reizē jelgavnieki svinēja uzvaru ar 82:75.

LBL2,

Saldus sporta nams, 14.februāris

BK “Saldus/Sporta skola” – “Jelgava/LLU” 90:92 (21:15, 18:15, 18:26, 23:24, 10:12)

Jelgava: A.Justovičs 31p. + 9ab, K.Neimanis 17p., A.Ginters 15p. + 15ab, K.Krūmiņš 9p. + 6ab, J.Bērziņš 8p., T.Bitītis 7p. + 10ab, B.Zeltiņš 5p., V.Miķelsons, E.Satovskis.

Foto: no arhīva