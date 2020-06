Jelgavā notiks makšķerēšanas sacensības no laivām "Lielupes zandarts"

Jelgavā 13. jūnijā notiks pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām "Lielupes zandarts 2020". Dalībnieku skaits būs atkarīgs no valdības turpmākajiem lēmumiem attiecībā uz pasākumu norisi, tāpēc, lai kontrolētu dalībnieku plūsmu, interesenti aicināti pieteikties iepriekš, informē Sporta servisa centrs.

Sacensības norisināsies 13. jūnijā Lielupē no Iecavas ietekas līdz Svētes ietekai Jelgavas novadā, Valgundes pagastā. Dalībnieki aicināti pieteikties iepriekš, zvanot vai sūtot ziņu pa tālruni 29196004, bet reģistrācija notiks sacensību dienā no pulksten 5 Jelgavas novada Valgundes pagasta Vītoliņos, vienu kilometru no Iecavas ietekas pa straumi uz leju Lielupes labajā krastā. Starts tiks dots pulksten 6, apbalvošana plānota pulksten 16.

Sacensībās var startēt komandā (laivā divi cilvēki) vai individuāli (laivā viens cilvēks). Laivā jābūt vismaz vienai pilngadīgai personai. Dalībnieki netiks dalīti grupās pēc vecuma un dzimumam. Sacensību dalībniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas atļauja, kas noteikta MK noteikumos "Makšķerēšanas noteikumi LR ūdenstilpēs". Dalības maksa ir 10 eiro no dalībnieka (nepilngadīgām personām, pensionāriem, 1. grupas invalīdiem – bez maksas). Dalības maksas nauda ir paredzēta apbalvošanai, sacensību organizatoriskajām izmaksām, dalībnieku ēdināšanai. Dalības maksa jāsamaksā skaidrā naudā sacensību dienā pirms sacensībām.

Dalībnieki tiks vērtēti komandu vērtējumā un individuālajā vērtējumā, un nominācijā "Lielupes zandarts". Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems diplomus un balvas. Komandu un individuālajā vērtējumā tiks svērts kopējais loms, savukārt nominācijā "Lielupes zandarts" – tikai zandarti.

Sacensības rīko makšķerēšanas sporta klubs "Lielupes brekši" sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi "Sporta servisa centrs". To mērķis ir popularizēt makšķerēšanu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu un iesaistīt iedzīvotājus masu sporta aktivitātēs.

