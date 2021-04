Jelgavā paredzētais Pasaules reitinga badmintona turnīrs “Yonex Latvia International” pārcelts uz augusta beigām

Eiropas Badmintona konfederācija ir apstiprinājusi Jelgavā notiekošā Pasaules reitinga turnīra “Yonex Latvia International” pārcelšanu no 3.- 6.jūnija uz 26.- 29.augustu. Līdzīgi Latvijas turnīrs arī 2020.gadā Covid-19 dēļ tika pārcelts no jūnija sākuma uz augusta beigām.

Latvijā notiekošajam Pasaules reitinga turnīram ir rezervēta 22.nedēļa Pasaules badmintona kalendārā, paredzot, ka šajā laikā nenotiek citi līdzvērtīgi un konkurējoši badmintona turnīri. “Diemžēl, jau divus gadus pēc kārtas, Latvijas turnīrs noteiktajā laikā nevar notikt Covid-19 dēļ,” stāsta turnīra "Yonex Latvia International" direktors un Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

“Iepriekš Latvijas turnīrs notika vienu nedēļu pirms Lietuvas turnīra. Mūsu sadarbība ar lietuviešiem bija viens no veiksmes faktoriem, jo spēlētāji no tuvām un tālām valstīm izmantoja iespēju vienā ceļojumā iekļaut divus pasaules reitinga turnīrus. Šogad, visdrīzāk, atkal savu turnīru rīkosim atstatus, jo Lietuva cer savu turnīru sarīkot iepriekš paredzētajā laikā no 10. līdz 13.jūnijam. Jāatzīmē, ka Lietuvā situācija šobrīd ir labvēlīgāka, tāpēc es ticu, ka lietuviešiem izdosies,” uzskata Kristians Rozenvalds.

“Mums bija vairāki apstākļi, kas ietekmēja pārcelšanu. Kā pirmais ir tas, ka Zemgales Olimpiskajā centrā šobrīd ir izvietots vakcinācijas centrs. Tāpat joprojām ir apgrūtināta aviosatiksme, jo īpaši - ar trešajām valstīm, problēmas arī lidostā, kur nevar rīkot ielidojušo satikšanās punktus, kā iepriekš. Būtiski ir ierobežojumi arī tepat Latvijā. Bet galvenais iemesls ir tas, ka līdz maija sākumam, kad beigtos pieteikšanas termiņš uz Latvijas turnīru, visur pasaulē joprojām būs neskaidrība un tas ietekmētu arī dalību Latvijas turnīrā,” skaidro Kristians Rozenvalds.

“2020.gadā mēs noorganizējām salīdzinoši nelielu turnīru, kurā piedalījās dalībnieki tikai no 5 valstīm, lai gan sākotnēji pieteicās 118 spēlētāji no 19 valstīm. Taču šis turnīrs bija ļoti nozīmīgs ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, jo tas bija pirmais pasaules reitinga turnīrs pēc Covid-19 pauzes. Mūsu turnīrs bija nākamais pēc prestižā “Yonex All England” marta vidū. Par Latvijas turnīru tāpēc rakstīja sporta mediji visā pasaulē,” atceras Kristians Rozenvalds, piebilstot, ka divus gadus pēc kārtas rīkot šādu nelielu un simbolisku turnīru negribētos. Ir jāatgriežas pie tā mēroga, kāds bija 2018.gadā, kad Latvijas turnīrs ar 335 dalībniekiem no 40 valstīm bija lielākais turnīrs Eiropā.

“Šogad šādu turnīru sarīkot būs vienkāršāk. Pirms gada mēs bijām pirmie, no mūsu pieredzes mācījās citi, tad vēl nebija izstrādātas tik izsvērtas epidemioloģiskās drošības vadlīnijas. Tagad viss ir detalizēti aprakstīts, tai skaitā par to, kā sākt spēles, kā tiesāt spēlēs, kā rīkoties treneriem un līnijtiesnešiem, kā organizēt sekretariātu un apbalvošanu. Salīdzinoši ar citiem sporta veidiem, badmintons ir epidemioloģiski drošs sporta veids, jo spēlētājus nodala tīkls, nav tiešas saskarsmes savā starpā,” uzskata Kristians Rozenvalds.

2021.gadā Latvijā notiks arī Eiropas U17 reitinga turnīrs “Yonex Latvia U17”. Šis turnīrs ir ieplānots Siguldas sporta centrā no 28. līdz 31.jūlijam. Šobrīd nav plānots šo turnīru pārcelt.

"Tā nu ir sanācis, ka Latvijas starptautiskais Eiropas U17 reitinga turnīrs katru gadu notiek citā laikā. Pirmais šāds turnīrs 2019.gadā notika 29.-31.martā, savukārt 2020.gadā turnīrs notika 11.-12.septembrī," precizē Kristians Rozenvalds.

Šogad Latvijā notiekošais Eiropas U17 reitinga turnīrs varētu būt ļoti interesants spēlētājiem no citām valstīm, jo Latvijas turnīrs notiks neilgi pirms Eiropas U17 čempionāta (Slovēnijā, no 3.līdz 12.septembrim), turklāt Latvijas turnīrā izcīnītie Eiropas U17 reitinga punkti ietekmēs spēlētāju izsēšanu Eiropas U17 čempionātā.

Foto: no arhīva