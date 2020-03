Jelgavā sacentīsies vairāk nekā 300 mākslas vingrotājas

No 6. līdz 8. martam Zemgales Olimpiskajā centrā notiks Jelgavas atklātais čempionāts mākslas vingrošanā grupu vingrojumos un starptautiskās mākslas vingrošanas sacensības "Baltic Flower". Jelgavā ieradīsies vairāk nekā 300 meitenes no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Somijas un Lielbritānijas. Piektdien notiks grupu vingrojumu sacensības, bet sestdien un svētdien – individuālās, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Starptautiskās mākslas vingrošanas sacensības "Baltic Flower" mūsu pilsētā notiks jau 11. reizi, bet Jelgavas atklātais čempionāts grupu vingrojumos – otro reizi. Jāpiebilst, ka šīs ir plašākās sacensības Latvijā tieši grupu vingrojumos, tāpēc ar katru gadu dalībnieču skaits aug. Grupu vingrojumu sacensībās, kas piektdien sāksies pulksten 10, piedalīsies 65 komandas, un tas ir līdz šim lielākais vingrotāju skaits. Komandas sacentīsies 17 vecuma un meistarības kategorijās. "Arī grupu vingrojumu sacensības šogad būs starptautiskas, jo tajās līdztekus latviešu vingrotājām par godalgām cīnīsies komandas no Somijas un Lielbritānijas. Turklāt Lielbritānijas mākslas vingrotājas Jelgavas sacensībās startēs pirmo reizi. Priecē, ka šīs valstis veidos konkurenci vecākajās grupās, kur parasti komandu nav tik daudz, līdz ar to pašmāju vingrotājām sacensības būs interesantākas. Lielbritānijas komanda startēs junioru grupā, kurā piedalās meitenes vecumā no 13 līdz 15 gadiem, bet Somijas komanda – vecākajā grupā, kurā ir dalībnieces no 16 gadiem. Abu valstu mākslas vingrotājas mūsu pilsētā ieradīsies tikai uz grupu vingrojumu sacensībām," stāsta sacensību organizatore mākslas vingrošanas kluba "Baltic Flower" vadītāja un Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) trenere Irina Smelova. Viņa norāda, ka par medaļām pilsētas čempionātā grupu vingrojumos sacentīsies arī septiņas Jelgavas komandas – katrā apvienojušās 5–7 kluba "Baltic Flower" un BJSS mākslas vingrotājas. Grupu vingrojumos, kad priekšnesumā vienlaicīgi uzstājas vairākas meitenes un daudzus elementus izpilda sinhroni, komandas startēs ar diviem numuriem.

Ņemot vērā, ka dalībnieču ir ļoti daudz, jau piektdien pēc grupu vingrojumiem – ap pulksten 17.30 – sāksies individuālās sacensības juniorēm B grupā (13–15 gadi). Tās turpināsies sestdien no pulksten 10 un svētdien no pulksten 9.30 un visas trīs dienas plānotas līdz pulksten 21. Mākslas vingrošanas sacensībās savu meistarību apliecinās meitenes vecumā no astoņiem līdz 18 gadiem. Jelgavu individuālajās sacensībās pārstāvēs 25 mākslas vingrotājas, kuras startēs kādā no 17 kategorijām. "Mūsu meitenes ir cītīgi gatavojušās, teju katru nedēļas nogali piedalījušās dažādās sacensībās, kas vainagojušās arī ar medaļām, tāpēc gribas domāt, ka viņas mājas sacensībām ir gatavas," vērtē I.Smelova, norādot gan, ka dalībnieku ir daudz un konkurence liela.

Visas dalībnieces trīs dienu garumā vērtēs 20 tiesneši ne tikai no Latvijas, bet arī no pārējām sacensībās pārstāvētajām valstīm. "Arī individuāli meitenes uzstāsies ar diviem priekšnesumiem, tajos izmantojot dažādus priekšmetus – vālītes, lenti, riņķi, bumbu. Izvēle atkarīga no katras meitenes meistarības," piebilst I.Smelova. Uzvarētāju apbalvošana notiks katru dienu vairākas reizes.

Skatītājiem ieeja mākslas vingrošanas sacensībās visas trīs dienas ir bez maksas.

Foto: no arhīva