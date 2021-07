Jelgava sagaida mājās olimpisko čempionu Edgaru Krūmiņu (FOTO)

Vakar Latvijā no Tokijas atgriezās olimpisko zelta medaļu ieguvēji Latvijas 3x3 basketbola komanda ar jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā. Sagaidot un sveicot olimpisko čempionu mājās, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsvēra: "Tu Tokijā esi kļuvis par zvaigzni, kas uzlēkusi Jelgavā, Zemgalē, Latvijā!"

Olimpieši Latvijā ielidoja pulksten 17.20 ar reisu no Helsinkiem. Vispirms viņus sagaidīja līdzjutēji pie lidostas, bet, kad komanda automašīnās ar nolaistiem jumtiem devās uz televīziju, sveicēji bija izvietojušies visā ceļa posmā līdz pat pašai Zaķusalai. Pēc intervijas televīzijai komandas ceļi šķīrās, un katrs devās uz savām mājām – Edgars Krūmiņš uz Jelgavu, informē Jelgavas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs”.

Iebraucot Jelgavā, mikroautobusu, kurā bija Edgars kopā ar vecākiem un tuvākajiem cilvēkiem, sagaidīja motokluba "Zemgaļu leģions" motociklisti, kas olimpisko čempionu pavadīja līdz pat brīvdabas koncertzālei "Mītava" Pasta salā, kur bija ieradušies sagaidītāji. "Tik daudz cilvēku!" ieraugot jelgavniekus, kas bija ieradušies viņu sagaidīt, aizkustinājumu neslēpa Edgars. Arī Edgara vecāku sejās bija redzams saviļņojums.

"Ir noticis brīnums! Pavisam nesen mēs tevi pavadījām uz Tokiju, bet šajā īsajā laika posmā ir paveikts liels darbs. To, ko esi paveicis tu, nevar izdarīt cilvēks, kurš tam nav radīts. Un nenovērtējams ir vecāku devums un ieguldījums, kuri tevi ir veidojuši par darba cilvēku ar stingru raksturu. Un to, kāds ir tavs raksturs, mēs visi redzējām Tokijas olimpisko spēļu finālā, kad tu norāpoji no laukuma. Latvija ir parādījusi savu spēku, izturību un cīņassparu. Lai pasaule nodreb!" olimpisko čempionu un viņa sagaidītājus uzrunāja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, pasniedzot Edgaram naudas balvu 10 000 eiro apmērā.

Apsveikuma vārdus teica arī Jelgavas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" direktors Juris Kaminskis, kurš norādīja: "Zvaigznes sastājās tā, ka mums, Jelgavai, ir savs olimpiskais čempions. Paldies par to!" Viņš Latvijas 3x3 basketbola komandu salīdzināja ar brīvības cīnītājiem, jo mūsu sportisti šodien, tāpat kā karavīri toreiz, ar traumām, neatlaidību, cīņassparu un gribasspēku paveica ko neticamu.

Latvijas 3x3 basketbola komandas ceļš līdz olimpiskajām zelta medaļām bija smags un grūts, bet Edgars norādīja: "Patiesībā es joprojām nesaprotu, kas īsti ir noticis, vēl neaptveru, ko ar puišiem esam sastrādājuši. Domāju, mans X faktors pretī panākumiem ir neatlaidība, degsme un vēlme pierādīt ari citiem, ka es to varu." Jaunajiem sportistiem, kuri vēlētos atkārtot šādu panākumu, olimpiskais čempions ieteica pēc pirmajām neveiksmēm nemest uzreiz plinti krūmos.

Pēc muzikāla sveiciena, ko bija sarūpējuši "Jelgavas bigbenda" mūziķi, klātesošajiem bija iespēja nofotografēties ar olimpisko čempionu un palūgt autogrāfu. Šo iespēju vēlējās izmantot visi, vēl labu brīdi nelaižot Edgaru prom.

Edgara Krūmiņa izcīnītā zelta godalga ir Jelgavas pirmā olimpiskā medaļa kopš valsts neatkarības atjaunošanas. Pēdējoreiz Jelgavas sportists zeltu olimpiskajās spēlēs izcīnīja 1988. gadā – to paveica Natālija Laščonova (dzimusi 1971. gadā) XXIV olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejā, Seulā, komandu vingrošanā.

Foto: Ruslans Antropovs