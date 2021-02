Nenotiekot darījumam par futbola kluba “Jelgava” pārdošanu jaunam īpašniekam, organizācija nav iesniegusi Latvijas Futbola federācijas Virslīgas licencēšanai nepieciešamos dokumentus, līdz ar to komanda izbeidza savu pastāvēšanu, un Jelgava vairs netiks pārstāvēta Latvijas futbola elitē.

Finansiālas problēmas FK “Jelgava” sākās jau pirms laba laika. Pagājušā gada augustā kluba ģenerālais atbalstītājs SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" paziņoja, ka samazina finansējumu meistarkomandai, kā rezultātā nebija pilnas pārliecības, ka tā un tās dublieri spēs pabeigt sezonu.

Klubs vienlaicīgi vērsās pēc finansiālas palīdzības Jelgavas pilsētas pašvaldībā, kā arī sāka meklēt sev jaunu īpašnieku. Vietējā pašvaldībā netika rastas iespējas atbalstīt klubu, bet jauno īpašnieku meklējumos bija manāms cerības stars, jo interesi par to izrādīja vairāki investori. Pēc kluba direktora Aināra Tamisāra vārdiem, "pārdošanas process “uz papīra” bija pilnībā sagatavots, kā arī jaunā investora respektablās personas viņu pārliecināja, ka darījums notiks".

Diemžēl pēc vakardienas FK “Jelgava” paziņojuma kļuva skaidrs, ka pārdošanas process nenotika, un līdz ar to Jelgava pēc vienpadsmit gadu dalības Latvijas Virslīgā vairs netiks pārstāvēta profesionālajā futbolā, un līdz ar to tiks izformēta arī tās dublieru komanda.

Jaunā futbola paaudze paliek bez komandas

Vienpadsmit gadu laikā FK “Jelgava” izaudzinājusi veselu paaudzi jauno Jelgavas futbolistu, kuri pagājušā sezonā spēlēja gan dublieros, gan arī debitēja meistarkomandā: Mārtiņš Pivarovičs, Mareks Plonis, Kevins Cēsnieks, Artūrs Štefenhagens, Ralfs Burkāns, Markuss Kruglaužs un citi.

Ņemot vērā viņu pusaudžu un jauniešu vecumu, futbolisti palikuši bez komandām, kurās viņi varētu attīstīt savas profesionālās spējas, un viņu turpmākā sportiskā karjera būs atkarīga no iespējas iekļauties citu pilsētu futbola sistēmās.

Jauni izaicinājumi

Meistarkomandas un dublieru komandu neesamība radīs jaunus izaicinājumus pilsētā. Samazinoties sporta pasākumu skaitam, mazināsies to apkalpojošo darbinieku darba apjoms un atalgojums. Sporta infrastruktūrai būs jāmeklē jauni veidi, kā segt uzturēšanas izdevumus. Futbola atbalstītāju kultūrai, kura pēdējos gados jau tā atradās stagnācijas posmā, būs vai nu jāizmirst vai jāpārorientējās uz kaut ko citu.

Futbols Jelgavā nav miris

Tomēr ne viss ir tik slikti, kā varētu šķist no pirmā acu skatiena. Futbols Jelgavā nav miris, un jaunā sezona var nest arī jaunus, spožus pārdzīvojumus. Šeit jārunā par pagājušā sezonā 2. līgā fantastiski startējušo komandu “Albatroz FC/FS Jelgava”, kurā spēlē daudz Jelgavas futbola skolas izīrētu futbolistu. Šosezon komanda startēs Nākotnes līgā (iepriekš saukta par 1. līgu) un tās plānos ir pirmās vietas izcīņa. Ņemot vērā, ka komandas kodols sastāv pārsvarā no jelgavniekiem, to tagad var uzskatīt par pilsētas komandu Nr.1.

Latvijas 3. līgā savu dalību turpinās komanda “Dobele/Allegro”, kura ne tikai bāzējas Jelgavā, bet kurā arī spēlē vairāki jelgavnieki. Ainārs Tamisārs pastāstīja, ka pastāv doma šajā līgā pieteikt arī līdz šim “snaudošo” biedrības JFC “Jelgava” (Jaunatnes futbola centrs “Jelgava”) komandu.

Panākumus var gaidīt arī Sieviešu 1. līgā, kurā pagājušā gadā startēja pilsētas pirmā sieviešu komanda – FS “Jelgava”. Komandas dalībnieces savā pirmā sezonā strauji progresēja attīstībā, un šogad no viņām jau var gaidīt intriģējošus sasniegumus.

Futbola skolas “Jelgava” un Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) komandas turpinās savus startus Latvijas jaunatnes čempionātā, un mēs varam cerēt uz futbola tradīciju turpinājumu arī nākotnē.

Foto: Ruslans Antropovs