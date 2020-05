Jelgavas apkārtnē atsāk spēlēt badmintonu

Līdz ar iespēju 12.maijā atsākt treniņus individuālajos un bezkontata sporta veidos, arī Jelgavas apkārtnes badmintona spēlētāji atgriežas badmintona laukumos, lai pagaidām spēlētu tikai vienspēlēs. LLU Sporta centrs sola badmintona nodarbības atsākt no 1.jūnija. Vēl nav zināms, kad pēc remonta būs pieejama sporta zāle Ozolniekos. Tikmēr katru darbu dienu no pulksten 18.30 badmintonu var spēlēt Emburgā. Daudzi izmanto iespēju otrdienas un ceturtdienas vakaros spēlēt Jaunolainē, informē Jelgavas badmintona kluba vadītājs un Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

Emburgā šobrīd ir pieejami četri badmintona laukumi. Salgales pamatskolas sporta zālē badmintonu spēlē katru darba dienas vakaru no pulksten 18.30. “Iepriekš mēs badmintonu Emburgā spēlētājam 2-3 reizes nedēļā, taču šobrīd badmintons ir teju vienīgais sporta veids, ko varam netraucēti spēlēt, jo basketbolu, futbolu, florbolu un volejbolu šobrīd nevarētu pilnvērtīgi spēlēt Ārkārtas situācijas noteikto ierobežojumu dēļ,” skaidro Ozolnieku novada sporta pasākumu koordinators Emburgā Raivis Duplinskis.

Lai pieteiktos uz badmintona treniņu Emburgā, nepieciešams iepriekš piereģistrēties (Raivis Dublinskis – +37129604712), treniņa laikā uz viena badmintona laukuma var atrasties tikai divi cilvēki, tiek spēlētas tikai vienspēles. Spēlētājiem jāievēro 2 metru distancēšanās, kā arī uz treniņu nav iespējams ierasties cilvēkiem ar Covid-19 simptomiem.

Jaunolaines sporta namā badmintona treniņi notiek otrdienas un ceturtdienas vakaros no 18 līdz 21. Treniņā vienlaicīgi var atrasties 12 cilvēki, lai uz viena no četriem kortiem būtu vidēji ne vairāk kā 3 spēlētāji, turklāt uz korta var vienlaicīgi atrasties tikai divi, kuri spēlē vienspēli, bet trešais gaida uz maiņu. Tāpat kā cituviet, nepieciešama iepriekšējā reģistrēšanās (Andrejs Šlikovs – +37129352398). Ja uz treniņu ir pieteikušies vairāk nekā 12 cilvēki, tad treniņš tiek organizēts divās laika plūsmās – pirmā no pulksten 18 līdz 19.20, otrā no 19.40 līdz 21.00, turklāt pa vidu ir obligātā telpu vēdināšanas pauze.

“Šobrīd gaidām kaut mazliet siltāku laiku un mazāku vēju, lai varētu uzsākt badmintonu spēlēt pludmalē, parkos, skvēros un iekšpagalmos. Uz Latviju un arī Jelgavu jau ir atvesti pludmales badmintonam īpaši izstrādātās badmintona bumbiņas “AirShuttle”, savukārt Latvijas Badmintona federācijas interneta lapā Badmitnon.lv ir izveidota īpaša sadaļa par pludmales badmintonu AirBadminton,” stāsta K. Rozenvalds, piebilstot, ka šovasar prognozē lielu izrāvienu pludmales badmintona attīstībā.

“Badmintons ir bezkontakta sporta veids, kuru visnotaļ brīvi var spēlēt arī ārkārtas situācijas ierobežojošajos apstākļos. Spēlētājus vienu no otra atdala tīkls. Jā, citkārt pirms un pēc spēlēs būtu sarokošanās, būtu kopīga pasēdēšana zāles malā, ilgāka uzkavēšanās ģērbtuvēs, taču tās tomēr ir salīdzinoši nebūtiskas lietas. Citus sporta veidus ārkārtas situācijas ierobežojumu ietekmē daudz nopietnāk,” uzskata K. Rozenvalds.

Foto: no Jelgavas badmintona kluba mājaslapas jbk.lv