Jelgavas futbola skolu audzēkņi startējuši Latvijas čempionātā (FOTO)

Spītējot Covid-19 pandēmijai, savu dalību Latvijas čempionātos sākušas arī vairākas Jelgavas futbola skolu jauniešu komandas, cīnoties par vietām turnīru tabulās, bet svarīgākais, gūstot pieredzi savai nākamai karjerai.

Latvijas jaunatnes futbola čempionāts notiek trīs dažādās meistarības grupās – Elite, Meistarības un Attīstības. Elites grupā sapulcēti visas valsts labākie futbolisti. Attīstības grupā spēlē jaunieši, kuri vēl tikai tiecās uz panākumiem. Meistarības grupa ir kā vidus posms starp Attīstības un Elites grupu. Izņemot spēka samēru, komandas dalās vēl vecuma grupās no U-13 līdz U-18. Kopumā no Jelgavas startē 11 komandas, bet kopumā čempionātā ir 168 vienības.

Elites grupa U-18

Vecumā līdz astoņpadsmit gadiem startē futbola skolas “Jelgava” talantīgākie trenera Ervīna Pērkona spēlētāji, kuri vienlaicīgi arī spēlē Latvijas futbola 2. līgā. Pagaidām jaunie futbolisti ir aizvadījuši tikai vienu spēli grupā, kurā ar neaizšķirtu rezultātu 3:3 tikās ar pretiniekiem no FS “Metta”. Desmit komandu konkurencē FS “Jelgava” ar vienu izcīnītu punktu ieņem septīto vietu.

Elites grupa U-14

Vecumā līdz četrpadsmit gadiem Elites grupā piedalās viena FS “Jelgava”, kura jau paspējusi aizvadīt divas spēles un abās piedzīvot zaudējumus. FS “Metta” jelgavnieki zaudējuši ar rezultātu 0:5, bet FK “Spartaks” / SK “Super Nova” – 0:3. Kopā ar Ventspils futbolistiem, jaunieši ieņem pēdējo vietu turnīra tabulā, bet viss vēl viņiem ir priekšā.

Elites grupa U-13 B

Vecumā līdz trīspadsmit gadiem Elites grupā piedalās viena futbola skolas “Jelgava” komanda, kura jau arī aizvadījusi divas spēlēs un abās noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu. Pret vienaudžiem no FK “Spartas” / SK “Super Nova” ar rezultātu 1:1, bet pret JDFS “Alberts” – 3:3. Deviņu komandu konkurencē FS “Jelgava” ar diviem punktiem ieņem piekto vietu.

Meistarības grupa U-18

Meistarības grupā startē šī vecuma Elites grupas komandas rezervisti un potenciālie spēlētāji. FS “Jelgava” jau aizvadījusi jau trīs spēles un ar sešiem sakrātiem punktiem starp septiņu pretinieku komandām ieņem otro vietu. Jelgavnieki čempionāta sākumā pieveica FK “Auda” vienaudžus ar rezultātu 2:1 un sagrāva Jēkabpils SS jauniešus ar rezultātu 5:0. Spēlē pret savas grupas līderiem “Valmiera” FC, jelgavnieki piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 1:3.

Meistarības grupa U-16

Vecumā līdz sešpadsmit gadiem startē viena FS “Jelgava” komanda, kura aizvadījusi vienu spēli pret Babītes sporta skolas audzēkņiem, kurā nespēja saglabāt pārsvaru un piekāpās ar rezultātu 1:2. Astoņu komandu konkurencē, jelgavnieki pagaidām atrodas tabulas lejasdaļā.

Meistarības grupā U-15

Vecumā līdz piecpadsmit gadiem startē viena FS “Jelgava” komanda, kura pēc trim aizvadītām spēlēm ir čempionāta līdere. Jaunie futbolisti čempionātu aizsākuši ar graujošiem rezultātiem. Ar 6:0 pieveikti pretinieki no futbola akadēmijas “Ventspils”, ar 4:1 – jaunieši no Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas, ar 12:0 - vienaudži no “Valmiera” FC. Desmit komandas spēlētājiem jau ir pa trīs gūtiem vārtiem.

Attīstības grupa U-15 A apakšgrupā

Šajā grupā startē divas komandas no Jelgavas – FS “Jelgava” un apvienotā FS “Jelgava” un Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skolas komanda. No abām komandām tikai FS “Jelgava” aizvadīja spēli, kurā piekāpās “Riga” FS vienaudžiem ar rezultātu 1:2.

Attīstības grupa U-13 D apakšgrupa

Vecumā līdz trīspadsmit gadiem, Jelgavu pārstāv veselas trīs komandas – FS “Jelgava”, FS “Jelgava 1” un Jelgavas BJSS. Pagaidām divas spēles ir aizvadījusi tikai FS “Jelgava”. Spēlē pret FK “Auda” jelgavnieki izcīnīja uzvaru ar rezultātu 4:1, bet piekāpās vienaudžiem no Jūrmalas SS ar rezultātu 1:2. Noteikti interesantākas spēles starp Jelgavas komandām notiks jau augustā.



