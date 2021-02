Jelgavas novadā vairākos stadionos izveidoti slēpošanas apļi

Atsaucoties uz iedzīvotāju rosinājumiem, Jelgavas novada Sporta centrs šonedēļ aizsācis vairākos pagastos veidot un nodrošināt slēpošanas aktivitātēm atbilstošu maršrutējumu un trašu vietas. Ar sniega motociklu iebrauktās trasītes pārsvarā atrodas skolu stadionu teritorijās un tām katrai garums mērāms pārsimts metros. Izveidotajās trasēs iespējams piekopt klasisko slēpošanas soli un brīvās slēpošanas tehniku, jo iebrauktās trases līdzinās slēpošanas entuziastu iebrauktām “špūrēm”.

Ziemas prieku baudīšanai nedaudz atvieglotas iespējas radītas pie Staļģenes vidusskolas, Vircavas parka, Platones skolas, Lielplatones sporta laukuma, Elejas vidusskolas, Sesavas pamatskolas, Vilces muižas, tāpat Zaļenieku parkā vecajā sporta laukumā, kā arī pie Līvbērzes pamatskolas un Kalnciema pagasta vidusskolas, informē Jelgavas novada pašvaldība.

“Taisnība, mazliet par vēlu esam attapušies, lai rosinātu iedzīvotājus slēpot un atvieglotu viņiem ceļu slieču iemīšanai. Protams, ka iebrauktās slēpošanas trases nav profesionālas trases. Lai izveidotu kvalitatīvu distanču slēpošanas trasi, to gatavot vajadzētu sākt jau vasarā, šogad mums tādas idejas nebija. Bet, ņemot vērā šī gada lielo iedzīvotāju interesi par slēpošanas iespējām novadā, sapratām, ka šī būs lieta, kas attīstāma un turpmāk pie tā piestrādāsim. Šobrīd izveidotās slēpošanas vietas ir sava veida eksperiments, kuru īstenojām sadarbībā ar Jaunsvirlaukas pagasta uzņēmēju. Izmantojot viņa sniega motociklu, vakar un šodien esam paspējuši kopā iebraukt 10 nelielus slēpošanas apļus. Pārsvarā iebrauktās vietas atrodas pagastu skolu stadionos, jo tās ir vietas, kas atrodas tuvu pagastu iedzīvotāju dzīvesvietām. Jāpiebilst, ka iebrauktās trases šoziem vairs nav paredzēts pārbraukt vai iebraukt no jauna, tāpēc aicinu tās izmantot, kamēr laikapstākļi vēl to ļauj”, skaidro Vladislavs Beitāns, Jelgavas novada Sporta centra vadītājs, piebilstot, ka slēpošanas prieki iebrauktajās trasēs jābauda ar savu inventāru un jāņem vērā fakts, ka trases nav apgaismotas, tāpēc, ja ir vēlme slēpot diennakts tumšajā laikā, iedzīvotāji tiek aicināti ņemt līdz galvas lukturus.

Pašvaldība vienlaikus aicina būt piesardzīgiem un rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība