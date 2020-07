Jelgavas rogainingā piedalījās 161 dalībnieks (FOTO)

18. jūlijā, norisinājās orientēšanas kluba “Alnis” organizētās sacensības “Jelgavas rogainings 2020”, kura 3 un 6 stundu garās sacensībās piedalījās 161 dalībnieks.

Jelgavas rogainings ir orientēšanās komandu sacensības, kur komandas pārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū izvietotus kontrolpunktus, kuriem piešķirtas noteiktas vērtības, cenšoties savākt pēc iespējas vairāk punktu noteiktajā laikā.

Pirmo vietu 6 stundu garajā rogainingā izcīnīja Toms Bergmanis un Kārlis Lauders no komandas “Kad dzīvot sagribas”, kuri posmu paveica 5 stundās, 57 minūtēs un 2 sekundēs, savācot 152 punktus. Otro vietu ar tikpat lielu punktu skaitu, bet lielāku pavadīto laiku (6 stundas un 1 sekunde), ieņēma Viesturs Šlosbergs un Renārs Skudra no komandas “Bez stresa”. Trešo vietu ieņēma duets – Fadejs Šlosbergs un Zelma Preciniece no komandas “Liedags-35” (143 punkti, 5 stundas 58 minūtes 23 sekundes.).

Latvijas lauksaimniecības universitātes “Mehu” (Tehniskās) fakultātes dekāns Ilmārs Dukulis kopā ar Daigu Krēsliņu no komandas “Pirmo reizi kopā!” ieņēma kopvērtējumā sesto vietu ar 129 punktiem, kurus sakrāja 5 stundās 56 minūtēs un 14 sekundēs un pirmo vietu XV grupā. Par dekāna startiem parasti pārdzīvo visa fakultāte un universitāte.

Trīs stundu rogainingā pirmo vietu izcīnīja komanda “Ziepniekkalna kedas” Uģa Inka un Aiga Tora sastāvā. Pāris savāca 91 punktu 2 stundās 58 minūtēs un 18 sekundēs. Otro vietu ieņēma Ansis Ansbergs un Jānis Pūpols no komandas “Saldenieki”, kuri 2 stundās 58 minūtēs un 50 sekundēs savāca 80 punktus. Trešo vietu ieņēma “Saulkrasti Showel Racing Team” komanda Zenes Grubertes un Eduarda Pāķa sastāvā, kuri savāca 79 punktus 2 stundās 50 minūtēs un 13 sekundēs.





Foto: orientēšanas klubs “Alnis” / Facebook