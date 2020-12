Jubileju izskrien Vilpleķos

Orientēšanās klubam “Alnis” – apaļa jubileja. Ja 30 pastāvēšanas gadus dalītu laika nogriežņos, savs sakāmais būtu par katru no tiem, taču divi decembra mēneši jubilejas saistībā paliks īpaši zīmīgi – 1990. gada 7. datums, kad orientieristi oficiāli nodibināja savu brālību, nosaucot to Jelgavas simbola vārdā par “Alni”, un 2020. gada nogale, kad Latviju un pasauli pārņēmusī vīrusa pandēmija neļauj pulcēties tradicionālajā sezonas noslēgumā.

“Šoreiz svinības notiks visa mēneša garumā attālināti,” ziņo kluba mājaslapa, un, kā drīz vien izrādās, piekritēju arī šādam veidam netrūkst. Piedāvātais svinēšanas variants – izjust vēstures elpu jaunā apvidū, bet senā kartē, kur distanci tālajā 1988. gadā piepilsētas Vilpleķu mežā zīmējuši Māra un Aļģirds Bolšteini. Ar papīra lukturiem un zīmulīšiem kontrolpunktu vietās – tādu to Māra atjaunojusi arī šogad. Bet pats apvidus gadu gaitā ir izmainījies līdz nepazīšanai un līdz ar to orientieristu izpratnē ir pavisam cits.

Vēsture – ciparos un emocijās

Arī kluba vēsture patiesībā aizsākusies ap kartes zīmēšanas laiku, kad, pēc A.Bolšteina vēlāk kādā sarunā teiktā, atmodas vēju sapurināti, grupiņa entuziastu atjaunoja ilgi nīkuļojušās orientēšanas sacensību tradīcijas, jau pirmajos mačos sapulcējot ap 70 dalībnieku. Kā neaizmirstams “Aļņa” sākotnējo dalībnieku atmiņās paliks arī 1990. gada sacensību grafikā ierakstītais 4. maija nakts orientēšanās pasākums Ozolniekos, kas norisinājās jau uz tikko pasludinātās valsts neatkarības emociju viļņa.

“Bet oficiālā dzimšanas diena ir šodien, tas ir, 7. decembrī, kad Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības kluba telpās sanācām kopā dibināšanas sapulcē,” telefonsarunā šo pirmdien apstiprina Māra un piebilst, ka Latvijas Orientēšanās federācijā “Alnis” reģistrēts tikai 2003. gadā.

Tobrīd un līdz pat 2008. abi ar dzīvesbiedru Aļģimantu bijuši arī pie kluba stūres, bet tad izlēmuši, ka tā jānodod jaunākās rokās. “Sacensību rīkošanā ienāca jaunas tehnoloģijas, grāmatvedības lietas kļuva arvien nopietnākas,” Māra pamato šo “atkāpšanos” no oficiālajiem pienākumiem, kurus pārņēma Jelgavas novada Sporta centra Orientēšanās nodaļas vadītāja un ilggadējā trenere Inguna Čākure, bet pēc viņas – kolēģe Krista Strautniece.

Bolšteini savukārt palika par visaktīvākajiem atbalstītājiem kluba lietās visus turpmākos tā pastāvēšanas gadus. “Paziņojumos parakstījos kā saimniecības vadītāja, preses sekretāre vai vienkārši M.B. – atbilstoši vajadzībai,” ar sev raksturīgo humoru bilst Māra. Laikam tikmēr ir savs ritējums, un šajā decembrī, pirms izlikt kontrolpunktus Vilpleķu mežā, viņa apciemo savu Aļģi smilšu kalniņā. Taču zina, ka šāda “Aļņa” dzimšanas diena viņam būtu pa prātam.

Līdzīgi kā citiem “alniešiem”, kas to apliecina gan šāgada attālinātajās svinībās, gan telefonsarunās ar “Ziņām”.

Vairāk lasiet 10.decembra “Zemgales Ziņās”

Foto: Ruslans Antropovs