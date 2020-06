Kalnu divritenis – labs palīgs šosejai

Kontinentālās komandas “Amore&Vita–Prodir” braucējs dobelnieks Māris Bogdanovičs izcīnījis uzvaru Lietuvas lielākā riteņbraukšanas seriāla “Plento Taure” otrajā posmā 86,2 kilometru grupas braucienā svētdien netālu no Kauņas esošajos Šaķos.



Uz sezonas pirmajām sacensībām šosejas riteņbraukšanā aizvadītās nedēļas nogalē Lietuvā bija devušies vairāki Latvijas riteņbraucēji, tostarp Māris Bogdanovičs un pasaules tūres komandas “Trek-Segafredo” braucējs Emīls Liepiņš. Gatavojoties pārstāvēt savas komandas tikko atsāksies sezona Eiropā, abi kopš marta vidus trenējas mājas apstākļos Dobeles apkaimē un nupat izmantojuši iespēju pārbaudīt spēkus arī pāris pirmajās sacensībās. Iepriekšējā nedēļas nogalē “SillaostaGP” Igaunijā Emīls 120 kilometru grupas braucienā finišēja astotajā vietā un Māris – divdesmitniekā, bet Lietuvā iekarots arī pjedestāls.

Kaimiņvalsts riteņbraukšanas sezonu Šaķos atklāja divu dienu pasākums: sestdien “Plento Taures” pirmais posms ar trīs kilometru prologu un 53,7 kilometru grupas braucienu, bet nākamajā dienā jau otrais posms ar minētajiem 86,2 kilometriem. Veiksmīga dobelniekiem bija jau pirmā diena – Emīlam otrs labākais laiks prologā, bet grupas braucienā viņam sestā un Mārim septītā vieta. Svētdien savukārt Māris nodemonstrēja savu sprintera spēku, izkarodams pozīciju jau pirms puskilometru garā finiša kāpuma un noturēja to līdz galam.

Kā viņš pastāsta “Ziņām”, distance sastāvēja no diviem apļiem ar grants ceļa kāpumu katrā no tiem. Trasi vēl sarežģītāku padarījis otrajā aplī uznākušais lietus gāziens, putekļaino ceļa virsmu pārvēršot slidenā dubļu kārtā. “Amatieriem gāja grūti, bija daudz kritienu, viens no tādiem gadījās priekšā Emīlam, aizšķērsojot arī iespēju pacīnīties par vietu,” apstākļus raksturo brauciena uzvarētājs.

– Kaut kādā mērā varbūt šai situācijā palīdzēja tavas MTB braucēja prasmes? – uzjautāju, velkot paralēles ar abu profesionālo šosejnieku nesen jaunatklāto kalnu riteņbraukšanas sacensību trasi Pokaiņos.

Bildēs – kadri no sacensībām Šaķos un “Igo Japiņa sporta aģentūras” rīkotās preses konferences MTB trases atklāšanā Pokaiņos.

Foto: plentotaures.lt, velo.lv