Kas to Jelgavu dimdināja? “RFS” to Jelgavu dimdināja! (FOTO, VIDEO)

Trešdienas vakarā Zemgales Olimpiskā centrā notika Optibet Virslīgas četrpadsmitās kārtas spēle, kurā FK “Jelgava” uzņēma viesos čempionāta otrās vietas komandu “RFS” un piedzīvoja nepatīkamu zaudējumu ar rezultātu – 0:4 (0:3; 0:1). Jelgavniekiem bez vairākiem vadošiem spēlētājiem neizdevās gūt vārtus, toties pret pieredzējušo komandu savu pieredzi varēja vairot jaunieši ar kuru sniegumu treneris Oļegs Kubarevs ir apmierināts.





Sastāvā arī šoreiz nebija iekļauts pamata vārtsargs Vladislavs Kurakins, pussargi Jentls de Bātss, Artjoms Radčenko, Jurijs Golubka, uzbrucējs Ņikita Ivanovs. Ja Kurakinam tika dota iespēja atpūsties, tad pārējie dziedēja savas traumas.





Stadiona tribīnēs bija vērojam prāvs viesu atbalstītāju pulks, kurš bija ārkārtīgi kārs uz dziedāšanu un kuru dziesmu pavadībā “RFS” guva visus savus vārtus. Ja pirmā puslaika sākumā spēle ritēja bez lieliem pārsteigumiem, tad tās vidū viss strauji izmainījās. 22 minūtē FK “Jelgava” spēlētāji izdarīja tālu piespēli uz savu rezultatīvāko uzbrucēju Juriju Zaharkivu, kuram bumba vārtu priekšā noslīdēja no kājas, palaižot vējā reālo vārtu gūšanas momentu. Bet jau pēc divām minūtēm iniciatīva pilnībā pārgāja “RFS” rokās. Pēc centrējumā ar galvu pirmos vārtus guva viesu spēlētājs Artūrs Zjuzina – 0:1.





FK “Jelgava” fanu tribīne atmodās ar vienu dziesmu: “Jurijs Zaharkiv iesit!”, bet pēc tam, kad 32 minūtē ātrā uzbrukumā rīdzinieku labākais uzbrucējs Emersons ieraidīja bumbu vārtsarga Dmitrija Grigorjeva sargātos vārtos – 0:2, skaņas atbalsta grupa vairs neizdvesa. 39 minūtē vēlmi dziedāt izdzēsa “RFS” jaunieguvums – Jānis Ikaunieks, kurš pēc centrējuma bumbu ar galvu ieraidīja vārtos – 0:3.





Otrā puslaikā abu komandu treneri, saprotot spēles iznākumu, nomainīja vairākus spēlētājus, lai dotu iespēju vadošajiem spēlētājiem krāt spēkus nākamām spēlēm. Šādas izmaiņas ļāva FK “Jelgava” spēlētājiem vairākas reizes uzsist bumbu uz Kaspara Ikstena sargātiem vārtiem. Veiksmīgākais no sitieniem bija Andrim Krušatinam, bet Ikstēns elegantā lēcienā pierādīja savu atbilstību iesaukai “Mūris”.





Pēc tam, kad “RFS” fani uzsāka dziedāt: “Kas to Jelgavu dimdināja? “RFS” to Jelgavu dimdināja,” nigērietis Offors 72 minūtē pēc ātra pretuzbrukuma, spēja ieraidīt bumbu laukuma saimnieku vārtos – 0:4. Iespējams Jelgavas tribīnēm, ņemot piemēru no viesiem, vajag aktīvāk atbalstīt savus futbolistus, jo spēlēt pie klusējošiem skatītājiem ir ārkārtīgi smagi.





Tikmēr otro spēli pēc kārtas, galvenais treneris Oļegs Kubarevs, komandas aizsardzību uztic astoņpadsmit gadus vecajam jelgavniekam Ingusam Valteram Grinbergam, kurš šajā spēlē aktīvi darbojās gan savā laukuma pusē, gan standarta situāciju izspēlēs. “Spēlējām pret diviem spēcīgākajiem Virslīgas klubiem un trenera prasība bija spēlēt pēc iespējas vienkāršāk un nekļūdīties,” - pastāstīja Ingus. “Pēc zaudējumiem ir grūti psiholoģiski sagatavoties. Nav daudz laika atjaunoties. Tikai pāris dienas. Cenšamies aizmirst spēli un jau nākamajā dienā gatavojamies nākamajam pretiniekam, skatāmies video ar to spēlēm.”





Galvenais treneris Oļegs Kubarevs pastāstīja, ka par jauniem futbolistiem var uzskatīt sportistus apmēram divdesmit vienu gadu vecumā, bet Ingusu Valteru Grinbergu un Marku Kruglaužu vēl jāuzskata par junioriem. “Ar šiem puišiem esmu ļoti apmierināts. Viņi pirmo reizi parādās uz laukuma un ir super motivēti un jebkurā gadījumā viņi neizskatās sliktāk par piekusušajiem, vairāk vecākiem jauniem spēlētājiem.”





Nākamās divas spēles FK “Jelgava” aizvadīs izbraukumā, kur uz laukuma laidīs savus labākos spēlētājus, ka arī iespējams kādu papildinājumu par kura iespējamību Kubarevs minēja preses konferencē. 16. augustā jelgavnieki tiksies ar “Valmiera” FC, bet 23. augustā – Jūrmalas FK “Spartaks”. Tuvākā mājas spēle plānota 29. augustā, kurā mājinieki spēkosies ar daudzas neveiksmes piedzīvojošo FK “Liepāja”.





Komandu sastāvi:

FK “Jelgava”: Dmitrijs Grigorjevs (G), Ivo Minkevičs, Ingus Valters Grinbergs, Daniils Hvoiņickis (Ričards Korzāns 46'), Igors Kozlovs (C) (Dāvis Indrāns 59'), Ingus Šlampe, Jevgeņijs Kazačoks, Dmytro Semenov, Yurii Zakharkiv (Marks Kurtišs 46'), Andris Krušatins, Youssouf Sow (Markuss Kruglaužs 77').





“RFS”: Kaspars Ikstens (G), Roberts Savaļnieks (C), Aleksandrs Solovjovs (Vladislavs Sorokins 46'), Artūrs Zjuzins (Vjačeslavs Isajevs 46'), Žiga Lipušček, Emerson Santana Deocleciano (Jēkabs Lagūns 56'), Leonel Strumia, Tomislav Šarič (Alain Cedric Herve Kouadio 46'), Nnamdi Chinonso Offor, Vitālijs Jagodinskis (Darko Lemajič 71'), Jānis Ikaunieks.





Turnīra tabula:

Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirts Zaudējumi Punkti 1. Riga FC 14 13 0 1 39 2. RFS 14 11 1 2 34 3. Valmiera FC 14 7 3 4 24 4. FK Spartaks 13 5 4 4 19 5. FK Ventspils 13 4 4 5 16 6. BFC Daugavpils 14 4 3 7 15 7. FK Metta 14 4 3 7 15 8. FK Jelgava 14 4 2 8 14 9. FK Liepāja 12 3 2 7 11 10. FK Tukums 2000/TSS 14 0 4 10 4





Foto: Ruslans Antropovs