Kuļibaba pamet Jelgavu jaunas pieredzes meklējumos

Akciju sabiedrības “Rīgas Dinamo” padomes sēdē par hokeja komandas “Rīga” galveno treneri apstiprināts Valērijs Kuļibaba, vēsta kluba mājas lapā publicēta informācija.

Sadarbības līguma ar hokeja klubu “Zemgale” ietvaros tika panākta abpusēja vienošanās, ka komandas HK ”Zemgale” galvenais treneris V. Kuļibaba 2020./2021. g. sezonā pildīs galvenā trenera pienākumus HK “RĪGA” dalībai Jaunatnes hokeja līgā (MHL).

Padome apstiprināja Valēriju Kuļibabu par hokeja komandas “RĪGA” galveno treneri un uzdeva izstrādāt HK RĪGA komandas jaunās sezonas sagatavošanās plānu, kā arī iesniegt padomei priekšlikumus par galvenā treneru asistentu un komandas spēlētāju kandidātiem.

“Man tika izteikts piedāvājums un es to pieņēmu. Daudz laika pārdomām nebija, jo sezona drīz jau sāksies un ir daudz darāmā. Interesanti gūt jaunu pieredzi jaunatnes hokeja līgā. Ir arī skumji aiziet no “Zemgale/LLU”, jo pēdējos gados izdevās komandu nostabilizēt turnīra augšgalā. Vienīgais žēl, ka pandēmijas dēļ neizdevās noslēgt šo sezonu, jo pēc manām sajūtām komanda bija ļoti laba un varēja sasniegt augstus rezultātus,” – pastāstīja Kuļibaba. Uz jautājumu vai Jelgavas jauniem hokejistiem būs lielākas izredzes iekļūt “Rīgas Dinamo” sistēmas komandā, treneris atbildēja: “Protams. Tikai tas vairāk ir atkarīgs no pašiem hokejistiem. Tie kuri spēs sevi parādīt uz laukuma, netiks nepamanīti.”

Valērijs Kuļibaba uzsāka darbu Jelgavā, kā galvenā trenera Haralda Vasiļjeva asistents 2016. gadā. Šo sezonu “Zemgale/LLU” noslēdza trešā vietā regulārā čempionātā un izslēgšanas spēļu kārtā izcīnīja bronzas medaļas. Nākamajā 2017./2018. gada sezonā, Kuļibaba sezonas vidū bija spiests nomainīt sasirgušo galveno treneri un regulāro čempionātu noslēdza ceturtā vietā, bet izslēgšanas spēļu kārtā izcīnīja Jelgavas klubam pirmo sudraba medaļu. 2018./2019. gada sezonu Kuļibaba aizvadīja, kā pilnvērtīgs jelgavnieku galvenais treneris, noslēdzot regulāro čempionātu trešajā vietā, bet izslēgšanas spēļu kārtā izcīnot kluba vēsturē trešo bronzas medaļu. 2019./2020. gadā sezonas laikā izveidoja spēcīgu hokejistu sastāvu, kurš bija gatavs cīnīties par čempiona titulu, bet Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ, sacensības tika apturētas, “Zemgale/LLU” paliekot regulārā čempionāta piektā vietā.

2017. gadā iecelts par Latvijas klubu izlases galveno treneri Baltijas izaicinājuma kausa izcīņā, gūstot pirmās vietas visos uzticētos turnīros. 2019. gadā vadīja Latvijas nacionālo hokeja valstsvienību Dienvidkorejā starptautiskā turnīrā “Olympic Legacy Cup 2019” (2. vieta), aizvietoja Bobu Hārtliju izlases pārbaužu spēļu laikā un vadījis Latvijas U-20 izlasi pārbaudes spēlēs Baltkrievijā, aizvietojot galveno treneri Kārli Zirni.

2019. gadā Valerijam Kuļibabam tika piešķirts Jelgavas pilsētas “Gada trenera” tituls.

Valērijs Kuļibaba savas hokejista karjeras laikā trīs reizes izcīnīja Latvijas čempiona titulu (2002., 2003., un 2008. gads), divas reizes Austrumeiropas hokeja līgas čempiona titulu (1997. un 2002. gadā), vienreiz kļuva par Latvijas kausa ieguvēju (2008. gads) un vienreiz par Bavārijas hokeja līgas ceturtā līmeņa Bayernliga čempionu (2005. gads). 1994. gadā Latvijas U-18 valstsvienības sastāvā tika atzīts par labāko vārtu gūšanas asistentu IIHF Eiropas jauniešu hokeja čempionātā C grupā – sešās spēlēs 5 gūtie vārti un 12 rezultatīvās piespēles.

Foto: Ruslans Antropovs