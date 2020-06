Kurakins glābj FK “Jelgava”, bet daugavpilieši iesit savos vārtos (FOTO)

2020. gada 20. jūnijā FK “Jelgava” aizvadīja savu pirmo mājas spēli Optibet Virslīgā, uzņemot Zemgales Olimpiskā centrā viesus no BFC “Daugavpils”. Pirmajā puslaikā jelgavnieku vārtsargs Vladislavs Kurakins glāba savu komandu no vārta zaudējuma, bet otrajā viesu aizsargs Akpudje iesita bumbu savos vārtos, sagādājot FK “Jelgava” otro uzvaru pēc kārtas.



Bumbu pirmajā puslaikā pārsvarā kontrolēja FK “Jelgava” spēlētāji, bet līdzīgi, kā pirmajā spēlē pret FK “Tukums 2000/TSS”, nespēja savu pārsvaru pārvērst pār vārtu gūšanas momentiem. Bumbas centrējumi nesasniedza partnerus, ka arī pretinieka aizsargi spēja neitralizēt jelgavnieku uzbrucējus. Savukārt BFC “Daugavpils” spēlētāji spēja piekļūt pie laukuma saimnieku vārtiem, piespiežot tos kļūdīties un veidot standart situācijas, kuras izspēlējot veidoja bīstamus momentus. FK “Jelgava” vārtsargam Vladislavam Kurakinam nācās divas reizes glābt savus vārtus no bīstamiem sitieniem.

Otrā puslaika sākums noritēja pēc līdzīgā scenārija, jo treneri pārtraukumā nav bijuši mainījuši spēlētājus. Spēles gaita mainījās tikai tad, kad FK “Jelgava” galvenais treneris veica spēlētāju maiņu puslaika vidū. Uzbrucēju Ņikitu Ivanovu nomainīja Jurijs Zaharkivs, pussargu Daniilu Hvoiņicki nomainīja Alans Siņeļņikovs, bet aizsargu Ingusu Šlampe – Volodimirs Kiričuks. Svaigie spēlētāji palielināja spēles tempu, kas arī noveda pie momenta, kad FK “Jelgava” uzbrucējs Jurijs Zaharkivs piespieda viesu aizsargu Džošua Ogena-Očuko Akpudže atspēlēt bumbu atpakaļ savam vārtsargam. Piespēle sanāca ne pārāk precīza un tālu no vārtu izgājušais vārtsargs Ivans Dubodelovs nepaspēja to apturēt no ieripošanas viesu vārtos – 1:0.

BFC “Daugavpils” treneris Jurijs Sokolovs pastāstīja, ka jaunais aizsargs smagi pārdzīvoja šo “šausmīgo kļūdu” gan uz laukuma, gan arī ģērbtuvē. Kopumā spēle noritēja bez īpaša pārsvara kādai no tām, ja vien netika pieļauta šī kļūda. Viņš neuzskatīja, ka spēles beigās, kādu īpašu pārsvaru ieguva jelgavnieki, vienkārši palielinoties distancei starp spēlētāju līnijām, FK “Jelgava” radās vairāk iespēju.

FK “Jelgava” galvenais treneris Oļegs Kubarevs paslavēja pretiniekus, kuri izturot garo braucienu un karstumu, spēja parādīt ļoti labu sniegumu uz laukuma. Treneris sasaistīja komandas spēles grūtības arī ar to, ka abās spēlēs – Tukumā un Zemgales Olimpiskā centrā, zāliens nav sagatavots atbilstošā līmenī – zāle ir par garu. Jelgavā vismaz to spēja aplaistīt spēles pārtraukumā. Viņš paskaidroja, ka komanda trenējas uz cita līmeņa seguma un spēlējot uz sliktāka, spēlētāju nespēj parādīt atbilstošo rezultātu. Spēlētāji arī nav vēl labā formā, jo trīs nedēļu sagatavošanas posms bija par īsu, lai paspētu uzlikt futbolistiem slodzi un pēc tam dot atpūstie.

Trešās kārtas spēli FK “Jelgava” aizvadīs 25. jūnijā izbraukumā Rīgā uz Daugavas stadiona, kur tiksies ar FK “Metta”. Pretinieks pagaidām aizvadījis vienu spēli pret FK “Spartak”, kurā zaudēja ar rezultātu 1:2, bet savu otro spēli aizvadīs 21. jūnijā, tiekoties ar FK “Liepāja”. Futbola klubam “Jelgava” ir sena tikšanās vēsture ar FK “Metta”, kura vienmēr spēja mūsējiem radīt negaidītas problēmas.

Turnīra tabula

Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķ. Zaudējumi Vārti Punkti 1 RFS 2 2 0 0 5:0 6 2 Jelgava 2 2 0 0 3:1 6 3 Ventspils 2 1 0 1 3:1 3 4 Liepāja 1 1 0 0 2:0 3 5 Riga FC 1 1 0 0 2:0 3 6 Spartaks 1 1 0 0 2:1 3 7 Metta 1 0 0 1 1:2 0 8 Daugavpils 0 0 0 2 0:3 0 9 Tukums 2000 2 0 0 2 1:5 0 10 Valmiera 0 0 0 2 0:6 0

Foto: Ruslans Antropovs