Latvijas 3x3 basketbola kvartetiem sekmīgs starts Igaunijā

Divas Latvijas 3X3 basketbola komandas 27.jūnijā piedalījās Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notiekošajā „Tallin Open Quest Tour 2020” sacensību posmā, kas reizē ir arī Igaunijas atklātais čempionāts. «Rīgas» komanda ar jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā izcīnīja 1.vietu, bet BK «Jelgava» pārstāvis Armands Seņkāns ar partneriem ieguva 3.vietu.

«Pasaules tūres» grupā šajā turnīrā startēja 12 komandas. „Rīgas” komanda, kuru rindas pārstāvēja arī Nauris Miezis Agnis Čavars un Artūrs Strēlnieks A grupas pirmajās divās spēlēs ar 22:12 un 22:13 viegli tika galā ar saviem pretiniekiem. Nedaudz sīvāka spēkošana izvērtās grupas pēdējā spēlē, kurā latvieši ar 21:19 pieveica „Vanakoolimehed” un izcīnīja 1.vietu A apakšgrupā.

Tikmēr «Ventspils» kvartets ar A.Seņkānu, Robertu Pāži, Mārtiņu Šteinbergu un Mārtiņu Rozenbergu B grupā arī iesāka perfekti. Trīs mačos izcīnot trīs uzvaras un nodrošinot augstāko pozīciju.

Ņemot vērā to, ka Latvijas 3X3 basketbola komandas savās grupās izcīnīja 1.vietu, mūsu vīriem izslēgšanas spēlēs bija jāiesaistās tikai no pusfināla. «Rīga» pusfinālā ar 21:15 apspēlēja „KK Viimsi”, bet «Ventspils» ar 16:19 atzina «Boft» komandu pārākumu. Līdz ar to «Rīga» finālā tikās ar «ventiņu» pāri darītājiem.

Finālā «Rīga» samērā pārliecinoši ar 20:13 pieveica «Boft», kuras sastāvu veidoja Igaunijas profesionālie basketbolisti. Tāpat arī «Ventspils» svinēja uzvaru, cīņā par 3.vietu, tikai krietni smagākā spēlē, izcīnot panākumu ar 21:20.

Laureātu komandām tika dāvātas dāvanu kartes no sporta apģērba veikala „Ballzy”. Uzvarētājiem katram dalībniekam tika balva 100 eiro vērtībā, bet otrās un trešās vietas ieguvējiem attiecīgi 50 un 30 eiro vērtībā.

Foto: http://www.tanavakorvpall.ee/