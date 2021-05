Latvijas 3X3 basketbolisti cīnīsies par olimpiskajām ceļazīmēm

Latvijas 3x3 basketbola izlase ar Agni Čavaru, jelgavnieku Edgaru Krūmiņu, Kārli Lasmani un Nauri Miezi devusies uz Austrijas pilsētu Grācu, kur 26.maijā sāksies olimpiskais kvalifikācijas turnīrs. 20 valstu komandas cīnīsies par trim ceļazīmēm uz Tokijas olimpiskajām spēlēm. Latvijas basketbolisti grupas turnīra spēles aizvadīs ceturtdien, 27. maijā un sestdien, 29. maijā. Izslēgšanas turnīrs notiks svētdien, 30. maijā.

Latvijas delegācija, kurā bez četriem basketbolistiem ir arī treneris Raimonds Feldmanis un fizioterapeits Oskars Urbanovičs, pirmdien no Rīgas caur Vīni ielidoja Grācā. Otrdien paredzēti Covid-19 testi un, negatīva rezultāta gadījumā, pirmie oficiālie treniņi.

“Gatavošanās process noritēja, kā bija plānots. Mikrotraumas apārstētas, informācija par pretiniekiem ievākta. Sacensību rīkotāji samainījuši vietām mūsu pretiniekus pirmajā dienā. Sāksim cīņu ar Austriju, bet otro spēli aizvadīsim ar holandiešiem. Nedomāju, ka secība būs būtiska, lai tiktu uz Tokijas spēlēm jāspēj uzvarēt ikvienu,” saka treneris R. Feldmanis

Turnīrs notiks divos posmos. Vispirms tiks aizvadīti turnīri četrās grupās, no katras pa divām labākajām komandām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.

Ja Latvijas komandai neizdosies iekļūt pirmajā trijniekā, mūsējiem būs vēl viena iespēja tikt uz Tokijas olimpiskajām spēlēm – pēdējā ceļazīme uz Tokijas spēlēm tiks izcīnīta no 4. līdz 6. jūnijam Ungārijas pilsētā Debrecenā, kur spēlēs sešu valstu izlases: Ungārija, Mongolija, Slovēnija, Nīderlande, Latvija un Polija. Ja kāda no šīm komandām būs izcīnījusi ceļazīmi jau olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā Indijā, vietā stāsies kāda no rezervistēm: Beļģija, Ukraina, Rumānija.

Vieta olimpiskā turnīrā jau garantēta trim valstīm, kuras ieņem augstākās vietas FIBA rangu tabulā, ņemot vērā katras valsts 50 labāko spēlētāju individuālo reitinga punktu summu: Serbijai, Krievijai un Ķīnai, kā arī rīkotājvalstij Japānai.

Grupu sadalījums:

A grupa: Mongolija, Polija, Brazīlija, Turcija, Čehija;

B grupa: ASV, Lietuva, Beļģija, Dienvidkoreja, Kazahstāna;

C grupa: Slovēnija, Francija, Katara, Filipīnas, Dominikāna;

D grupa: Nīderlande, Latvija, Kanāda, Horvātija, Austrija.

Latvijas komandas spēļu grafiks:

Ceturtdien, 27. maijā pulksten 18.25 ar Austriju un pulksten 20.05 ar Nīderlandi;

Sestdien, 29. maijā pulksten 18 ar Horvātiju un pulksten 19.40 ar Kanādu.

Ceturtdaļfinālā D grupas labākās komandas cīnīsies ar B grupas vienībām (D1-B2, B1-D2).

Svētdien, 30. maijā notiks ceturtdaļfināla un pusfināla spēles, kā arī cīņa par 3. vietu.

Trīs labākās komandas iegūs tiesības startēt Tokijā.

Foto: basket.lv