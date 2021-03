Latvijas 3X3 basketbolisti Dohā sasniedz pusfinālu

Latvijas 3x3 basketbola izlases bāzes komanda ar Nauri Miezis, Kārli Lasmani, Agni Čavaru un jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā 26. un 27.martā Kataras pilsētā Dohā startēja Pasaules tūres posma sacensības, kur šoreiz aizcīnījās līdz pusfinālam un ierindojās 4.vietā.

Grupu turnīrā latviešiem pirmie pretinieki iekrita “Edmonton” no Kanādas, kas izrādīja ļoti sīvu pretestību, un tika pieveikti ar minimālu punktu pārsvaru – 21:20. Grupas otrajā cīņā Latvijas 3x3 basketbolistiem bija jātiekas ar “Amsterdam” kvartetu no Holandes. Mūsu vīriem pagalm neveicās ar metieniem no tālās distances, un tika piedzīvots zaudējums ar 17:18 holandiešiem, kas pēcāk arī kļuva par Doha Pasaules tūres posma uzvarētājiem. Savukārt Latvijas komandai pārtrūka 11 uzvarēto spēļu sērija Pasaules “Masters” tūres posmos.

“Amsterdam” grupu spēlē arī spēja pieveikt “Edmonton”, tādējādi nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā Latvijas komandai, kur mūsu vīriem pretim stājās Austrijas kvartets “Graz”. Arī pret austriešiem neklājās viegli. Uzvarētājs tika noskaidrots ļoti sīvā cīņā. Vēl neilgi pirms spēles finālsvilpei rezultāts uz tablo vēstīja 13:13. Spēles pamatlaikam noslēdzoties rezultāts atkal bija jau neizšķirts 16:16 un uzvarētājs bija jānoskaidro pagarinājumā. Tajā veiksmīgi nospēlēja Kārlis Lasmanis, kas atnesa uzvaru latviešiem (18:16) un ieveda turnīra pusfinālā.

Cīņā par iekļūšanu finālā Latvijas 3x3 basketbolistiem pretim stājās Serbijas “Novi Sad” ar pasaules ranga līderi Dušanu Bulutu ierindā.

Rezultāts auga strauji, un pēc nepilnām četrām minūtēm abas vienības bija guvušas pa desmit punktiem, bet, kad mačs sasniedza savu ekvatoru serbi izvirzījās vadībā ar 16:13 un spēja to noturēt un gūt panākumu ar 21:16.

Atgriežoties mājās no Kataras, mūsu vīriem daudz laika atpūtai nebūs, jo nākamās sacensības plānotas jau 30. un 31.martā, kad latvieši dosies uz Krievijas pilsētu Sanktpēterburgu, kurs aizvadīs Eiropas Vienotās līgas 2.posmu. Kopumā turnīram pieteiktas 12 komandas no Latvijas, Krievijas, Monako, Vācijas, Serbija, Holandes un Lietuvas.

