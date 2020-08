Latvijas čempionāta posmā „Priežkalnos” uzvar Andris Grīnfelds (FOTO)

Rekordlielu dalībnieku skaitu – 65 dažāda vecuma un meistarības braucējus – Ozolnieku novada Salgales pagasta Priežkalnos pulcēja Latvijas atklātā triāla čempionāta ceturtā posma sacensības. Spēcīgākajā A klases braucēju konkurencē mājas trasē uzvarēja „AGxtreme” braucējs Andris Grīnfelds. „Triālā vairs piedalos tikai mājas posmā,” teic vairākkārtējais Latvijas čempions, kas tagad ar tikpat lieliskām sekmēm pievērsies enduro.

Klubs bija arī šā posma sacensību rīkotājs, līdz ar to Andris startam varēja noskaņoties tikai pēc tam, kad bija sakārtoti visi organizatoriskie jautājumi un gūta pārliecība, ka sacensību reglamentā un trases konfigurācijā orientēsies arī tie, kuri „Priežkalnos” brauks pirmoreiz.

Īpaši kupla bija igauņu pārstāvniecība – teju 20 braucēju no dažādiem klubiem. Ieradušies bija arī pāris lietuviešu un viens Somijas triālists. No Latvijas klubiem vairāk par 20 jaunākā vecuma sportistu pārstāvēja klubu „Siguldas minimoto”.

Savu meistarību šajā konkurencē apliecināja arī mūspuses sportisti. A.Grīnfelds un otro vietu ieņēmušais kluba „MT skola” vadītājs un treneris Kaspars Vērnieks tikai trešajā pozīcijā šoreiz atstāja iepriekšējo trīs kārtu līderi Kristeru Einasu no „Grobiņas MK”, bet tūlīt aiz viņa ceturtajā vietā ierindojās vēl viens triālistu Grīnfeldu dinastijas pārstāvis – Andra vecākā brāļa Artūra dēls Daniels.

C grupā uzvarēja „AGxtreme” sportists Rainers Pīrāgs, Mini C grupā starp 14 sāncenšiem trešo vietu ieņēma piecgadīgais Matīss Vērnieks no „MT skolas”, Mini B grupā līdzīgā konkurencē piektais labākais bija astoņgadīgais Adrians Grīnfelds no „AGxtreme”. Sava tiesa godalgu, protams, tika arī viesiem.

Čempionāta divi noslēdzošie posmi paredzēti 12. un 13. septembrī Jelgavā, „Rullītī”.

Foto: Ruslans Antropovs