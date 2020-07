Latvijas U-17 izlase piekāpjas Jelgavas futbolistiem (FOTO)

Latvijas U-17 (vecumā līdz septiņpadsmit gadiem) futbola izlase šodien uz FK “Jelgava” dabīgā laukuma aizvadīja pārbaudes spēli ar FS “Jelgava” U-18 jauniešiem un piekāpās ar rezultātu 1:3 (1:1; 0:2). Divus vārtus mājinieku labā guvis Mārcis Peilāns, bet vienus – Bruno Agnis Čakurs. Latvijas U-17 izlases labā vienīgos vārtus guva FS “Metta” audzēknis Dario Šits.

Par vienu gadu jaunākie Latvijas U-17 futbola izlases futbolisti bija gan garāki, gan miesās lielāki, nekā viņu pretinieki no FS “Jelgava” U-18 (vecumā līdz astoņpadsmit gadiem) un atstāja nopietnu iespaidu. Iespējams, tāpēc laukuma saimnieki ļāva pretiniekiem kontrolēt spēles gaitu pirmā puslaika sākumā. Ap puslaika vidu FS “Jelgava” futbolisti, pieraduši pie pretinieka, pakāpeniski izlīdzināja spēles gaitu. 37. spēles minūtē, pēc Mārča Peilāna izpildītā brīvsitiena, bumba nonāca pie Latvijas U-17 izlases tālā vārtu staba, kur to no gaisa vārtos ieraidīja aizsargs Bruno Agnis Čākurs, izvirzot jelgavniekus vadībā – 0:1.

Bruno Agnis Čākurs uzskata, ka izlases aizsargi kļūdījušies atstājot viņu vienu. “Mēs tur bijām kādi trīs, bet es paliku viens. Iesist bumbu izlases vārtos ļoti patīkami”, - pastāstīja Bruno.

Pirmā puslaika izskaņā Latvijas U-17 izlases pamanāmākais spēlētājs – FS “Metta” uzbrucējs Dario Šits, izrādot individuālo meistarību bumbas pārvaldīšanā un ievērojamo ātrumu, spēja apspēlēt jelgavnieku aizsargus un izlīdzināt spēles gaitu – 1:1.

Otrajā puslaikā Latvijas U-17 izlases galvenais treneris Jurģis Pučinskis nomainīja pilnīgi visu sastāvu, lai pārbaudītu to kaujā. Svaigiem spēkiem viesiem izdevās izveidot spiedienu uz FS “Jelgava” U-18 vārtiem, bet lieliski vārtos nospēlēja vārtsargs Niks Iesalnieks, glābjot savu komandu no vārtu zaudējuma. “Bija speciāli noskaņojies spēlei, jo tajā varēja sevi parādīt izlases treneriem un domāju, ka man tas izdevās,” – pēc spēles pastāstīja Niks.

Aizsargs Bruno Agnis Čākurs izcēlās arī otrajā puslaikā, jo izlases spēlētāji sita bumbu vārtos, kad vārtsargs Niks Iesalnieks bija nokritis uz zemes un nespēja vairs glābt komandu. Bruno atradās uz vārtu līnijas un ar galvu izsita bumbu, kura lidoja viņam tieši virsū. “Es vienmēr atrodos tajā vietā, lai nepielaistu nevienu klāt vārtiem. Teorētiski, izlases spēlētājam tādā situācijā bija jāgūst vārti, bet palaimējās, ka viņš uzsita tieši man virsū,” – skaidroja Bruno.

Uz laukuma tikmēr jelgavnieki atkal sāka atgūt spēles iniciatīvu, neskatoties uz lielu skaitu dzelteno kartīšu, kuras galvenais tiesnesis parādīja FS “Jelgava” futbolistiem. Pie vienas no tām tika arī komandas kapteinis Andris Deklavs, kurš iesaistījās vārdu strīdos ar soģi. “Tāds ir kapteiņa uzdevums, kad ir redzams, ka par līdzīgiem pārkāpumiem pretiniekam dzeltenās kartītes netiek rādītas,” – paskaidroja Andris. Dzelteno kartīti saņēma arī jelgavnieku galvenais treneris Ervīns Pērkons, kuram nebija skaidra tiesāšanas taktika.

Spēles 75. minūtē jelgavnieku pussargs Mārcis Peilāns pārtvēra laukuma vidū izlases spēlētāju piespēli un neviena netraucēts devās uzbrukumā, lai ieraidītu bumbu pretinieka vārtos, izvirzot FS “Jelgava” vadībā ar rezultātu – 1:2. Gandrīz līdzīgu vārtus Peilāns guva arī spēles 85. minūtē, kad viņš pie vārtiem nonāca pēc precīzas Vladislava Žiha piespēles un gūstot uzvaras vārtus – 1:3. “Pirmajā epizodē es "nolasīju" spēli un sapratu, ka piespēle ies caur centru, bet otrajā jāpateicas komandas biedram. Esmu ļoti priecīgs par gūtajiem vārtiem,” – pastāstīja Peilāns.

Latvijas U-17 futbola izlase jūlijā Jelgavā aizvadīja treniņnometnes, lai gatavotos dalībai 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā septembra beigās Serbijā, tiekoties ar mājiniekiem, Dāniju un Armēniju. Atlases sacensību izšķirošajā jeb Elites kārtā iekļūs apakšgrupas pirmo divu vietu ieguvēji, kā arī četri labākie visu apakšgrupu trešo vietu ieguvēji, kuriem būs labākie rādītāji mačos pret pirmo divu pozīciju īpašniekiem.

Foto: Ruslans Antropovs