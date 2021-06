“Lielupes zandarts 2021” – konkurss visas upes garumā

Turpinot gadskārtējo makšķerēšanas sacensību tradīciju, Jelgavas Sporta servisa centrs (JSSC) pašreizējiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem atbilstošā veidā izsludinājis makšķerniekiem konkursu “Lielupes zandarts 2021”, kas norisinās no 1. līdz 30. jūnijam, ļaujot dalībniekiem meklēt lielāko lomu visas upes garumā. “Citi izsludina pa visu Latviju, mēs turpinām popularizēt savu dzimto Lielupi,” atsaucoties uz portālā copeslietas.lv izsludināto sacensību par tieši 50 centimetru garuma zivi, bilst JSSC direktors Juris Kaminskis. Jelgavas sacensību, tāpat kā šāgada konkursa, uzdevums paliek līdzšinējais – izvilināt no upes pašu lielāko zandartu. Laiks mēģinājumiem gan, atšķirībā no vienas vai divu dienu mačiem, šoreiz krietni garāks, līdz ar to lielākas arī cerības tikt pie godalgota loma. “Mūsu tradicionālo rudens copi, kad dalībnieki sacenšas par lielāko līdaku, pērn nācās atcelt, bet tagad nolēmām rīkot konkursu. Makšķerēšana taču ir nodarbe, kurai cilvēks var nodoties arī vienatnē,” apsvērumus, kā popularizēt aktīvo sporta veidu arī pašreizējos apstākļos, atklāj J.Kaminskis.

Iepriekšēja reģistrēšanās konkursā “Lielupes zandarts 2021” nav nepieciešama – var piedalīties ikviens, kurš laika posmā līdz 30. jūnijam Lielupē visā tās garumā ir noķēris zandartu. Fakta apliecinājumam e-pastā jelgavasporto@gmail.com līdz 30. jūnijam (ieskaitot) jāiesūta:

• foto vai video (ne garāks par 1 minūti), kur redzams loms, pats makšķernieks, datums, laiks, zivs izmērs un svars;

• makšķerēšanas vietas koordinātas;

• apraksts par veidu, kā zivs noķerta;

• informācija par makšķernieku – vārds, uzvārds, pilsēta vai novads, ko pārstāv.

Līdz ar to dalībnieks arī apliecina, ka piekrīt savu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, fotoattēls, video u.c.) apstrādei nolūkā īstenot konkursu – noskaidrot balvu pretendentus, apkopot rezultātus un informēt sabiedrību par konkursa norisi.

Vērtēšana nenotiks pa vecuma vai dzimuma grupām, salīdzināšanas vienīgais kritērijs veiksmīgāko makšķernieku un balvu saņēmēju noteikšanai – noķertais lielākais zandarts.



Foto: Sporta servisa centrs