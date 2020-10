LLU Sporta centrā svētdienās badmintons un peldēšana

Sākot ar 4.oktobri, LLU Sporta centrā Jelgavā svētdienās piedāvā unikālu produktu sportot gribētājiem – no pulksten 11 līdz 13 sporta zālē varēs spēlēt badmintonu, bet tūlīt pēc tam arī doties uz peldbaseinu. Katru no šīm iespējam var izmantot atsevišķi, vai arī daļa no ģimenes vai kompānijas var peldēt, kamēr citi spēlē badmintonu. Arī samaksa par badmintonu un peldbaseinu ir atsevišķi.

Svētdienas un nevis sestdienas badmintona spēlēšanai tika izraudzītās tāpēc, ka sestdienās daudzviet Latvijā notiek badmintona turnīri, kā arī sestdienās LLU Sporta centrā biežāk mēdz notikt sacensības citos sporta veidos.

Kristians Rozenvalds, kurš jau kopš 2014.gada ir atbildīgs par badmintona nodarbībām LLU Sporta centrā, informē, ka aizvadīto gadu pieredze rāda, ka badmintona spēlēšana svētdienās Jelgavā ir ļoti populāra. Šo iespēju izmanto gan ģimenes, gan pieredzējuši spēlētāji, turklāt ne tikai no Jelgavas un Ozolniekiem, bet sabrauc arī spēlētāji no Dobeles, Olaines un Rīgas, jo šādu iespēju apvienot badmintona spēlēšanu un peldēšanu brīvdienās piedāvā tikai LLU Sporta centrs.

LLU studentiem badmintona nodarbības ir bezmaksas, savukārt pārējiem, tai skaitā jauniešiem un senioriem LLU Sporta centra kasē ir jāiegādājas mēneša abonements par 10 eiro. Par peldbaseinu ir jāmaksā atsevišķi, saskaņā ar LLU peldbaseinā noteikto cenrādi.

LLU Sporta centrā šajā mācību gadā badmintonu var spēlēt arī pirmdienās un trešdienās no pulksten 16.30 līdz 18, tāpat kā iepriekš. Pirmdienās un trešdienās badmintonistu rīcībā ir LLU Sporta centra Lielā zāle ar 4 badmintona dubultspēļu laukumiem, savukārt Mazajā zālē tobrīd būs galda tenisa nodarbības.

Svētdienās badmintonistu rīcībā būs gan lielā, gan mazā sporta zāle, tādējādi badmintonu varēs spēlēt uz pieciem dubultspēļu laukumiem. Taču LLU Sporta centra vadība savlaicīgi brīdina, ka, iespējams, pāris reizes sezonā arī svētdienās notiks sacensības citos sporta veidos, par ko badmintonisti tiks savlaicīgi brīdināti.

Iepriekš badmintonu LLU Sporta centrā bija iespējams spēlēt arī darba dienu rītos, taču šajā mācību gadā tas vairs nav iespējams, jo LLU Sporta centru rīta stundās izmantos Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta nodarbībām.

Foto: jbk.lv