Meklē pagaidu industriālās telpas badmintona laukumiem Covid-19 laikā

Latvijas Badmintona federācijai ir interesēta atrast vienu vai vairākas pagaidu telpas industriālos objektos, kur varētu īstermiņā iekārtot vairākus, vienu no otra nodalītus un individuālam apmeklējumam piemērotus badmintona laukumus, informē federācija.

“Badmintons ir individuāls un epidemioloģiski drošs sporta veids, jo spēlētāji viens no otra ir ne tikai drošā attālumā, bet viņus savstarpēji nodala tīkls. Tāpēc daudzviet pasaulē Covid-19 ierobežojumi mazāk ietekmē badmintonu un līdzīgus sporta veidus, piemēram tenisu un galda tenisu. Diemžēl, Latvijā šobrīd badmintonu individuāli spēlēt ir gandrīz neiespējami, jo klubi un spēlētāji līdz šim pārsvarā izmantoja treniņnodarbību laikus daudzfunkcionālās sporta hallēs, taču šobrīd to apgrūtina Covid-19 ierobežojumi. Tenisā un skvošā ir vieglāk, jo tenisa un skvoša klubos spēlētāji var turpināt individuāli spēlēt un trenēties. Mums jāizveido šādi badmintona klubi!” skaidro Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

“Badmintona kortus varētu iekārtot kādā šobrīd neizmantotā noliktavā, ražošanas telpās, veikalā, autosalonā. Tas varētu būt abpusēji izdevīgs darījums, jo ēkas īpašniekiem būtu papildus ieņēmumi par ēkas uzturēšanu, bet badmintonistiem būtu kur spēlēt,” uzskata Kristians Rozenvalds.

Latvijā ir bijuši līdzīgi sporta un industriālo objektu sadarbības piemēri, tai skaitā pludmales volejbola centrs “Brazīlija”, kurš sākotnēji atradās bijušā autosalona telpās, tāpat arī Krasta sporta centrs, kurš atrodas lielveikala bijušajās telpās.

“Diez vai kāds tagad var simtprocentīgi noteikt, kā attīstīsies notikumi pēc 6.novembra un pēc tam. Iespējams, ka atkal atgriezīsimies tādos pašos apstākļos, kā tas bija šogad aprīlī. Tad būs slēgti sporta centri arī individuākiem apmkelējumiem. Bet mums jābūt gataviem, ka ierobežojumi būs līdzīgi kā maijā, kad nevarēja notikt sacensības, nevarēja spēlēt kontaktu sporta spēles, taču varēja individuāli spēlēt badmintonu, tenisu un galda tenisu. Turklāt šī gada maijā situācija bija labvēlīgāka nekā šobrīd, jo laikapstākļu dēļ badmintonu varēja spēlēt jau ārā, kā arī bija iespējams iekārtot badmintona laukumus tenisa hallēs, jo tenisisti jau sāka spēlēt ārā,” stāsta Kristians Rozenvalds, piebilstot, ka šis ir pēdējais brīdis, lai radītu apstākļus individuālām spēlēm badmintonā, gadījumā, ja daudzfunkcionālās sporta halles izmantot nebūs iespējams.

Badmintona laukuma izmēri ir 13,40 x 6,10 metri, bet badmintona paklājs ir lielāks - 15,00 x 7,30 metri. Tas nozīmē, ka telpa nepieciešama tik plaša, lai sienu platums, kolonnas un pārsedzes netraucē ieklāt badmintona paklājus. Otrā prasība ir griestu augstums - zemākajā vietā vismaz 7 metri. Savukārt, kā traucējošs faktors var būt spēcīga gaisa plūsma (caurvējš vai ventilācija), kā arī spilgta saules gaisma un nelīdzena grīda.

“Šobrīd jau ir uzsāktas sarunas ar vairākiem potenciāliem partneriem, taču pirms galīgā lēmumu pieņemšanas, vēlamies uzrunāt pēc iespējas vairāk pretendentus, lai izvēlētos labāko piedāvājumu, tai skaitā izvērtējot cenu, telpu pieejamību, ērtības un sadarbības potenciālu,” informē Kristians Rozenvalds.

“Šis nav stāsts tikai par badmintonu. Šis ir stāsts par iespēju epidemioloģiski drošā vidē turpināt sportot un izbaudīt tās emocijas, kādas rodas tika sporta spēlēs. Tā ir iespēja atslēgties no šodienas satraukuma. Badmintons, tāpat kā citas bezkontakta sporta spēles, daudziem cilvēkiem ir kā spēcinoša vitamīnu injekcija, lai turpinātu ikdienas gaitas šajos Covid-19 nospiedošajos apstākļos,” uzskata Kristians Rozenvalds.

Foto: badminton.lv