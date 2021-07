Minifutbola turnīrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Seni Cup 2021 Digital” uzvar Iecavas komanda

Pēc spraigas sacensības astoņu nedēļu garumā noslēdzies 15. minifutbola turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “SeniCup 2021 Digital”, kas šogad notika digitālā vidē, pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu – 28 komandas ar vairāk nekā 200 dalībniekiem. Uzvarētāja kausus izcīnīja valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) “Zemgale” filiāles “Iecava”, “Ziedkalne” un “Lielbērze” komandas, informē sacensību rīkotāji.

“Milzīgs prieks un gandarījums par uzvaru, par mūsu dalībnieku uzņēmību, cīņas sparu astoņu nedēļu garumā, pildot dažādos uzdevumus, trenējoties, stiprinot sportisko meistarību un galvenais – gūstot prieku par saturīgi, interesanti pavadītu laiku,” pauž VSAC “Zemgale” sabiedrisko attiecību speciālists Mihails Staričenko.

Redzot “Iecavas” komandas aizrautību, turnīra laikā tai piepulcējušies vēl vairāki dalībnieki, palīdzot radoši pildīt iknedēļas uzdevumus, tos nofilmēt un iesniegt žūrijas vērtējumam. Saņemot uzdevumu iesist bumbu vārtos, “”Iecavas” komanda vispirms kopīgi pašu rokām meistaroja futbola vārtus, paši nopina un nostiprināja vārtu tīklu, kas prasījis vairākas dienas.

“Šie “Seni Cup” turnīra divi mēneši paliks atmiņā kā ļoti iedvesmojošs, darbīgs laiks. Esot pašu mājās, piedzīvojām daudz jauna un interesanta. Mūsu klientiem ir ļoti būtiski, lai pēc visiem pandēmijas ierobežojumiem varētu kļūt par daļu no šāda liela un nozīmīga notikuma,” uzsver Sandra Kanča, filiāles “Iecava” komandas vadītāja.

Pandēmijas ierobežojumu dēļ turnīra rīkotāji - nodibinājums “TZMO fonds Kopā mainām pasauli”, Latvijas Futbola federācija un zīmols “Seni” - pasākumu rīkoja vēl nebijušā, digitālā formātā.

“Jaunais “Seni Cup” formāts digitālajā vidē parādīja, ka mūsu spēkos ir būt elastīgiem, piemēroties un rast iespējas pat nelabvēlīgos apstākļos nenokārt degunu, bet meklēt iespējas turpināt tradīciju. Turnīra dalībnieku iesūtītie video – kopā vairāki simti ar iknedēļas komandu sniegumu – apliecināja, ka “Seni Cup” ir vajadzīgs, ļoti gaidīts un jaudīgs pasākums, kam ir nākotne,” saka Vija Mētra, "TZMO fonds Kopā mainām pasauli" valdes locekle.

Turnīra žūrija šobrīd apciemo uzvarētājus klātienē, sveic labākās komandas, pasniedzot kausus, balvas un medaļas.

“Paldies sociālo iestāžu vadītājiem par drosmi un uzticēšanos, paldies komandu atbalstītājiem par komandu motivēšanu. Ļoti ceram, ka nākamgad atkal tiksimies klātienē un dalībnieki varēs dubultjaudīgi izdzīvot tās emocijas un futbola spēles radīto prieku, kas pandēmijas dēļ šogad nebija iespējams,” saka Ruta Dziļuma, “TZMO Latvija” valdes locekle.

“Seni Cup” futbola līga aizsākās Polijā, kur to kopš 2001. gada organizē Eiropas higiēnas, kosmētikas un medicīnas preču ražotājs “TZMO SA”. Turnīrs pulcē komandas no sociālās aprūpes iestādēm, pansionātiem, dienas centriem un biedrībām.

Šogad turnīra piedalās 28 komandas. Valsts sociālās aprūpes centri no Vidzemes - filiāles “Ropaži”, ”Valka”, “Rūja”, no Latgales – filiāles “Kalupe, “Krastiņi”, “Mēmele”, “Trapene”, “Litene”, no Kurzemes - filiāles “Iļģi”, “Aizvīķi”, “Dundaga” „Veģi”, “Liepāja”, no Zemgales - filiāles “Ķīši”, “Ziedkalne”, “Lielbērze”, „Iecava”, “Jelgava” un Rīgas filiāle “Ezerkrasti”. Turnīram pieteicies arī veselības un sociālās aprūpes centrs “Sloka”, Ogres novada dienas centrs “Saime”, sociālās aprūpes centri “Pļaviņas”, “Aglona”, “Stūrīši”, Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža", Ludzas novada sociālās aprūpes centra "Ludza" filiāles "Istalsna" un "Garbari", kā arī "Šķilbēnu sociālās aprūpes māja".

“Seni Cup 2021 Digital” turnīru atbalstīja SIA “TZMO Latvija”, “Eugesta un partneri”, veikalu tīkls “Rimi”, “Latvijas Maiznieks”, “Dabas Auglis”, Brokeru aģentūra “Root”, “Joma-sport”, Rīgas Futbola skola, Rotary klubs Salaspils, Rotary klubs Jelgava, “Vicci”, “Cēsu Alus”, “Dižozols Plus”, SIA “Woom”, SIA R.D.A., SIA “Dreiling”, SIA “Aloja Starkelsen”, Polijas Republikas vēstniecība Latvijā, veikals “Maxima”.

