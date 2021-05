Nākamnedēļ atsāksies bezmaksas āra vingrošanas nodarbības Jelgavas pilsētvidē

Lai mudinātu iedzīvotājus kustēties un piekopt veselīgu dzīvesveidu, arī šovasar Jelgavā septiņas dienas nedēļā notiks veselības veicināšanas bezmaksas treniņi pilsētvidē, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Iedzīvotāji varēs piedalīties pilatēs, nodarbībās "Vesela mugura", "Kardio/spēks" un "Brīvdienu starteris", vingrošanā māmiņām un mazuļiem un nūjošanā. Katrā āra vingrošanas nodarbībā drīkst piedalīties līdz 20 dalībniekiem, un katram treniņam jāpiesakās atsevišķi. Āra vingrošanas nodarbības sāksies no 1. jūnija.

Veselības veicināšanas programmas koordinatore Jelgavā Agita Dilāne stāsta, ka āra vingrošanas nodarbības pilsētvidē norisināsies no 1. jūnija līdz 31. augustam. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un noteiktos ierobežojumus, dalībniekiem katram treniņam obligāti iepriekš jāpiesakās, sūtot trenerēm ziņu dienā, kad norit treniņš, vai dienu iepriekš.

"Šobrīd epidemioloģiskā situācija pieļauj vienā treniņā piedalīties līdz 20 cilvēkiem plus treneris. Ja noteikumi mainīsies, treniņā varēs piedalīties arī plašāks interesentu loks. Taču svarīgi ņemt vērā, ka viena persona nevar pieteikties, piemēram, uzreiz pieciem treniņiem pēc kārtas – katrai nodarbībai jāpiesakās atsevišķi," skaidro A.Dilāne, uzsverot, ka visas āra vingrošanas nodarbības tiks organizētas, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. "Latvijā laikapstākļi arī vasarā ir diezgan neprognozējami un var traucēt treniņu norisei. Taču sliktu laikapstākļu gadījumā treniņi neizpaliks – izmantojot līdzšinējo pieredzi, tie tiks organizēti tiešsaistē sociālā tīkla "Facebook" lapā "Veselības veicināšana Jelgavā". Par to dalībnieki, kas pieteikušies konkrētās dienas nodarbībai, tiks informēti," stāsta A.Dilāne.

Līdztekus jau ierastajām nodarbībām šovasar jelgavniekiem būs iespēja izmēģināt pilates, ko pirmdienu vakaros no pulksten 19 līdz 20 pie Jelgavas pamatskolas "Valdeka"-attīstības centra un piektdienu vakaros no pulksten 19 līdz 20 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta laukumā pasniegs trenere Anete Rone. Pieteikties pilatēm var, treniņa norises dienā nosūtot trenerei īsziņu pa tālruni 27808138.

No tiešsaistes uz pilsētvidi no nākamās nedēļas pārcelts arī treniņš "Vesela mugura", kas notiks otrdienās un ceturtdienās no pulksten 19 līdz 20 Gubernatora saliņā Jelgavas pils parkā treneres Tatjanas Gorbatko vadībā. Pieteikties āra nodarbībai "Vesela mugura" var, sūtot īsziņu pa tālruni 29532699.

Trešdienās no pulksten 14 līdz 15 LLU sporta laukumā Raiņa ielā jau no nākamās nedēļas notiks vingrošanas nodarbības māmiņām ar mazuļiem, kuras vada trenere Egija Troščenko. Māmiņu un mazuļu nodarbībai var pieteikties, sūtot īsziņu pa tālruni 28887875.

Šovasar treniņu "Kardio/spēks" jelgavniekiem piedāvās divas treneres. Pirmdienās un trešdienās nodarbība "Kardio/spēks", kuru vadīs E.Troščenko, no pulksten 19 līdz 20 notiks pie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas (pieteikties pa tālruni 28887875), bet trešdienās tajā pašā laikā, no pulksten 19 līdz 20, šis treniņš norisinās arī pie Jelgavas pamatskolas "Valdeka"-attīstības centra, kur to pasniegs trenere T.Gorbatko (pieteikties pa tālruni 29532699).

Savukārt sestdienās no pulksten 9 līdz 10 varēs piedalīties āra nodarbībā "Brīvdienu starteris", ko vadīs trenere Līva Tihovska. Šis treniņš notiks Pasta salā pie āra trenažieru laukuma līdzās Pasta salas peldvietai. Pieteikties nodarbībai dienu pirms tās norises var, sūtot trenerei īsziņu pa tālruni 29826589.

Visas vasaras garumā turpināsies arī nūjošanas nodarbības instruktores Zanes Gravas vadībā. Nūjošana notiek svētdienās no pulksten 9 līdz 10.30. Sākums – pie Jelgavas pamatskolas "Valdeka"-attīstības centra. Pieteikties nodarbībai lūgums dienu iepriekš pa e-pastu ekspedicija.info@inbox.lv vai tālruni 29733112. Uz nodarbības laiku ir iespējams saņemt arī nūjas, taču par to trenere ir jāinformē, piesakoties nodarbībai.

Par inventāru, kas jāņem līdzi uz konkrēto nodarbību, treneres informē dalībniekus, kuri pieteikušies nodarbībai.

Āra vingrošanas nodarbības ir bez maksas, un tās tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda projekta "Veselības veicināšana Jelgavā" gaitā.

Foto: no arhīva